Apri SelfyConto e accredita lo stipendio: per te il 4% annuo

Oggi aprire un nuovo conto corrente conviene eccome! Scegli SelfyConto adesso e accredita il tuo stipendio. Subito per te il 4% annuo lordo assicurato sui depositi a 6 mesi, fino a 500 mila euro. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo! Approfittane subito aprendo il conto online. Fai tutto direttamente dal tuo dispositivo, senza dover andare in una filiale.

Se sei giovane, il tuo nuovo conto corrente è a canone zero fino ai tuoi 30 anni. Incluse hai tantissime funzionalità senza costi aggiuntivi. Tu devi solo accreditare lo stipendio e a tutto il resto ci pensa SelfyConto. Infatti, per gestire le tue finanze, i tuoi acquisti, i tuoi accrediti e le tue spese hai a disposizione:

Bonifici SEPA in € gratuiti

Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti

Prelievi ATM in area Euro gratuiti

Carta di Debito digitale: gratuita

Assistenza via chat gratuita

Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti

Invio e accredito di denaro con B PAY e Plicks

E se hai più di 30 anni? Tranquillo, per il primo anno è gratis, poi potrai azzerare il canone del nuovo conto se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese. Anche in questo caso hai a disposizione tantissime funzionalità per gestire i tuoi risparmi in modo intelligente, comodo e smart:

Accredito stipendio o pensione

Bonifici SEPA in € gratuiti

Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti

Prelievi ATM in area Euro gratuiti

Carta di Debito digitale: gratuita

Assistenza via chat gratuita

Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti

SDD – Addebito utenze gratuito

Con SelfyConto dai valore ai tuoi risparmi

Grazie a Time Deposit di SelfyConto dai valore ai tuoi risparmi. Approfittane subito aprendo il conto online. Sui depositi a 6 mesi, da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 500 mila euro, ottieni il 4% annuo lordo. In altre parole, hai un tasso fisso e garantito che viene applicato alle somme che depositi, per tutta la durata del Time Deposit.

Nonostante ciò, le somme rimangono disponibili quando vuoi. Infatti, potrai svincolarle anche prima della scadenza e senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.