Apri SelfyConto e accredita lo stipendio: per te il 4% annuo

Oggi aprire un nuovo conto corrente conviene eccome! Scegli SelfyConto adesso e accredita il tuo stipendio. Subito per te il 4% annuo lordo assicurato sui depositi a 6 mesi, fino a 500 mila euro. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo! Approfittane subito aprendo il conto online. Fai tutto direttamente dal tuo dispositivo, senza dover andare in una filiale.
Se sei giovane, il tuo nuovo conto corrente è a canone zero fino ai tuoi 30 anni. Incluse hai tantissime funzionalità senza costi aggiuntivi. Tu devi solo accreditare lo stipendio e a tutto il resto ci pensa SelfyConto. Infatti, per gestire le tue finanze, i tuoi acquisti, i tuoi accrediti e le tue spese hai a disposizione:
- Bonifici SEPA in € gratuiti
- Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti
- Prelievi ATM in area Euro gratuiti
- Carta di Debito digitale: gratuita
- Assistenza via chat gratuita
- Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti
- Invio e accredito di denaro con B PAY e Plicks
E se hai più di 30 anni? Tranquillo, per il primo anno è gratis, poi potrai azzerare il canone del nuovo conto se accrediti lo stipendio o spendi almeno 500 euro al mese. Anche in questo caso hai a disposizione tantissime funzionalità per gestire i tuoi risparmi in modo intelligente, comodo e smart:
- Accredito stipendio o pensione
- Bonifici SEPA in € gratuiti
- Bonifici SEPA istantanei in € gratuiti
- Prelievi ATM in area Euro gratuiti
- Carta di Debito digitale: gratuita
- Assistenza via chat gratuita
- Un Selfy Assistant a supporto dei tuoi progetti
- SDD – Addebito utenze gratuito
Con SelfyConto dai valore ai tuoi risparmi
Grazie a Time Deposit di SelfyConto dai valore ai tuoi risparmi. Approfittane subito aprendo il conto online. Sui depositi a 6 mesi, da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 500 mila euro, ottieni il 4% annuo lordo. In altre parole, hai un tasso fisso e garantito che viene applicato alle somme che depositi, per tutta la durata del Time Deposit.
Nonostante ciò, le somme rimangono disponibili quando vuoi. Infatti, potrai svincolarle anche prima della scadenza e senza perdere gli interessi maturati fino a quel momento.