Banca Mediolanum offre il 4% di remunerazione su depositi vincolati a 6 mesi

Mediolanum Time Deposit è al centro della nuova promozione di Banca Mediolanum che consente di ricevere il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi. L’iniziativa è valida fino al 30 ottobre per coloro che sottoscrivono un nuovo conto online SelfyConto; in seguito dovranno richiedere l’apertura di un deposito a tempo della durata di sei mesi entro il 6 novembre e accreditare lo stipendio almeno una settimana prima della scadenza del deposito. Il vincolo minimo è pari a 100 euro, mentre quello massimo corrisponde a 500.000 euro, ed il tasso annuo vi confermiamo che è lordo.

Per tutti i nuovi clienti SelfyConto presenta un canone di tenuta gratuito per il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. In seguito il costo passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerare il canone tramite l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro.

Diversi i servizi inclusi nel canone, dai bonifici SEPA sia ordinari che istantanei, ai prelievi presso gli ATM in Italia e nel resto dei Paesi Ue. Sono a costo zero anche gli addebiti delle utenze, l’assistenza di un consulente finanziario a supporto dei propri progetti, la carta di debito digitale e l’aiuto via chat.

Tornando alla promozione in corso, le somme depositate sono svincolabili in qualsiasi momento, quindi anche prima della scadenza. Qualora si opti per questa soluzione perché si ha bisogno di liquidità, Banca Mediolanum assicura che non si perderanno gli interessi maturati fino a quel momento.

Un altro punto importante da sottolineare è la natura del tasso: la banca applica un tasso fisso e garantito per l’intera durata del deposito a tempo.

Concludiamo ricordando che il conto SelfyConto può essere aperto e gestito anche in due, sarà sufficiente scegliere al momento della registrazione l’apertura di un conto cointestato.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.