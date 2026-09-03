 Conto ING con canone zero e prelievi gratis: 100€ di cashback per i nuovi clienti
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Conto ING con canone zero e prelievi gratis: 100€ di cashback per i nuovi clienti

Il Conto Corrente Arancio Più di ING è disponibile con canone zero, prelievi e bonifici gratis e con un cashback di 100 euro per i nuovi clienti.
Conto ING con canone zero e prelievi gratis: 100€ di cashback per i nuovi clienti
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Il Conto Corrente Arancio Più di ING è disponibile con canone zero, prelievi e bonifici gratis e con un cashback di 100 euro per i nuovi clienti.
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Conto Corrente Arancio Più di ING è la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto a zero spese, con tanti vantaggi e un bonus sicuramente interessante.

Per chi apre oggi il conto, utilizzando il codice WELCOME, è possibile ottenere 100 euro di cashback (spendendo almeno 300 euro entro il 30 novembre).

Il conto proposto da ING ha canone azzerabile facilmente e include prelievi e bonifici gratis oltre a tanti altri vantaggi.

Per accedere alla promozione e aprire il conto corrente è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di ING, accessibile tramite il box qui di sotto.

Apri qui il Conto Corrente Arancio

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Le caratteristiche di Conto Corrente Arancio Più di ING

Con il Conto Corrente Arancio Più di ING è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

  • canone di 5 euro al mese che viene azzerato con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro o ancora per chi ha 30 anni, senza ulteriori requisiti da rispettare; da segnalare che i primi 3 mesi sono gratuiti permettendo al cliente che deve accreditare stipendio/pensione di poter contare su tutto il tempo necessario per completare la pratica
  • carta di debito a canone zero, senza costi aggiuntivi e con prelievi gratis in area euro; la carta è disponibile anche in versione virtuale ed è utilizzabile con Google Pay e Apple Pay
  • possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero che consente anche di rateizzare le spese; la carta è utilizzabile anche con Google Pay e Apple Pay
  • bonifici senza commissioni, anche istantanei

Aprendo il conto e utilizzando il codice WELCOME è possibile ottenere 100 euro di cashback. Per ottenere il bonus è sufficiente spendere almeno 300 euro entro il prossimo 30 novembre.

Per sfruttare la promozione e aprire il conto corrente ING basta seguire il link riportato qui di sotto.

Apri qui il Conto Corrente Arancio

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 set 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
3 set 2026
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