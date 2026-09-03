Conto ING con canone zero e prelievi gratis: 100€ di cashback per i nuovi clienti

Conto Corrente Arancio Più di ING è la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto a zero spese, con tanti vantaggi e un bonus sicuramente interessante.

Per chi apre oggi il conto, utilizzando il codice WELCOME, è possibile ottenere 100 euro di cashback (spendendo almeno 300 euro entro il 30 novembre).

Il conto proposto da ING ha canone azzerabile facilmente e include prelievi e bonifici gratis oltre a tanti altri vantaggi.

Per accedere alla promozione e aprire il conto corrente è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di ING, accessibile tramite il box qui di sotto.

Le caratteristiche di Conto Corrente Arancio Più di ING

Con il Conto Corrente Arancio Più di ING è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

canone di 5 euro al mese che viene azzerato con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro o ancora per chi ha 30 anni, senza ulteriori requisiti da rispettare; da segnalare che i primi 3 mesi sono gratuiti permettendo al cliente che deve accreditare stipendio/pensione di poter contare su tutto il tempo necessario per completare la pratica

di 5 euro al mese che viene con accredito di stipendio/pensione oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro o ancora per chi ha 30 anni, senza ulteriori requisiti da rispettare; da segnalare che i primi 3 mesi sono gratuiti permettendo al cliente che deve accreditare stipendio/pensione di poter contare su tutto il tempo necessario per completare la pratica carta di debito a canone zero , senza costi aggiuntivi e con prelievi gratis in area euro ; la carta è disponibile anche in versione virtuale ed è utilizzabile con Google Pay e Apple Pay

, senza costi aggiuntivi e con ; la carta è disponibile anche in versione virtuale ed è utilizzabile con Google Pay e Apple Pay possibilità di richiedere la carta di credito a canone zero che consente anche di rateizzare le spese; la carta è utilizzabile anche con Google Pay e Apple Pay

che consente anche di rateizzare le spese; la carta è utilizzabile anche con Google Pay e Apple Pay bonifici senza commissioni, anche istantanei

Aprendo il conto e utilizzando il codice WELCOME è possibile ottenere 100 euro di cashback. Per ottenere il bonus è sufficiente spendere almeno 300 euro entro il prossimo 30 novembre.

Per sfruttare la promozione e aprire il conto corrente ING basta seguire il link riportato qui di sotto.