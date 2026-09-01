Apri Conto Corrente Arancio Più e scopri come ottenere 100€ di cashback

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Tutti i vantaggi di Conto Corrente Arancio Più

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Canone azzerabile a 0€ al mese se accrediti stipendio/pensione, almeno 1.000€ al mese o se hai meno di 30 anni;

a 0€ al mese se accrediti stipendio/pensione, almeno 1.000€ al mese o se hai meno di 30 anni; Carte Mastercard a canone zero per fare shopping ovunque, anche con lo smartphone e prelevi gratis in Italia e in Europa;

per fare shopping ovunque, anche con lo smartphone e prelevi gratis in Italia e in Europa; Operazioni gratuite come Bonifici SEPA istantanei, F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA: tutto a 0€;

come Bonifici SEPA istantanei, F24, MAV, RAV, CBILL e pagoPA: tutto a 0€; 100% online da app senza doverti recare in filiale, ma direttamente da casa;

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