 Conto Gratuito, 650€ in Buoni Amazon e 4% Annuo: questo è Crédit Agricole
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Conto Gratuito, 650€ in Buoni Amazon e 4% Annuo: questo è Crédit Agricole

Con Crédit Agricole apri un Conto Corrente Online a Canone Gratuito, ottieni fino a 650€ in Buoni Amazon e il 4% di interesse annuo lordo.
Conto Gratuito, 650€ in Buoni Amazon e 4% Annuo: questo è Crédit Agricole
Fintech Conti
Con Crédit Agricole apri un Conto Corrente Online a Canone Gratuito, ottieni fino a 650€ in Buoni Amazon e il 4% di interesse annuo lordo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Approfitta subito dell’ottima promozione di Crédit Agricole che ti offre un Conto Corrente Online a Canone Gratuito, fino a 650 euro in Buoni Amazon e il 4% di interesse annuo lordo sui tuoi risparmi. Cosa stai aspettando? Richiedilo subito in 5 minuti direttamente online. Unisciti a oltre 2,8 milioni di clienti, ma ora con molti più vantaggi.

Richiedi il tuo conto

Una volta attivato il conto corrente e scaricata l’app multi-device hai tutto l’occorrente per gestire le tue finanze a 360 gradi. Potrai farlo in modo semplice e veloce, senza rinunciare alla sicurezza. Risparmierai non solo denaro, ma anche tempo. Infatti, 9 operazioni su 10 sono effettuate da applicazioni. Tuttavia, non preoccuparti. Avrai una rete di Filiali intorno a te su tutto il territorio e Consulenti sempre pronti a supportarti.

  • oltre 1000 Filiali su tutto il territorio;
  • oltre 12 mila consulenti e collaboratori disponibili.

Con il Conto Online Gratuito Crédit Agricole trasferisci il tuo vecchio conto senza problemi perché ci pensa a tutto Crédit Agricole e puoi ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon! Paghi tutto senza pensieri e invii denaro in pochi click. L’assistenza 24h è sempre pronta per risolvere qualsiasi dubbio. E grazie alla compatibilità con Google Play, Apple Pay o Samsung Pay puoi lasciare a casa il portafoglio e pagare con smartphone o smartwatch.

Conto Gratuito Crédit Agricole: Buoni Amazon e 4% Annuo per te

Una volta che apri il Conto Gratuito Crédit Agricole hai accesso a un Piano di Accumulo mensile in CA Smart Advisory che ti permette di ottenere fino al 4% di interesse annuo lordo sui tuoi risparmi e fino a 650 euro in Buoni Amazon! Cosa stai aspettando? Per ottenere questi ultimi devi prima di tutto aprire il conto online a questo link!

Richiedi il tuo conto

Durante il procedimento inserisci il codice promozionale “VISA“, richiedi la carta di debito e effettua un primo pagamento di qualsiasi importo. Ottieni altri Buoni Amazon accreditando lo stipendio o la pensione e utilizzando la carta di Debito Visa per i tuoi acquisti. Infine, per ogni amico che entra in Crédit Agricole guadagni altri 50 euro in Buoni Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Conto online a canone gratuito: la nuova offerta di Crédit Agricole

Conto online a canone gratuito: la nuova offerta di Crédit Agricole
Fino a 650€ in Buoni Amazon per te se apri un conto Crédit Agricole

Fino a 650€ in Buoni Amazon per te se apri un conto Crédit Agricole
Binance annuncia Agent OS: trading con agenti AI

Binance annuncia Agent OS: trading con agenti AI
Conto con Banca Mediolanum: canone azzerabile e prelievi e bonifici gratis

Conto con Banca Mediolanum: canone azzerabile e prelievi e bonifici gratis
Conto online a canone gratuito: la nuova offerta di Crédit Agricole

Conto online a canone gratuito: la nuova offerta di Crédit Agricole
Fino a 650€ in Buoni Amazon per te se apri un conto Crédit Agricole

Fino a 650€ in Buoni Amazon per te se apri un conto Crédit Agricole
Binance annuncia Agent OS: trading con agenti AI

Binance annuncia Agent OS: trading con agenti AI
Conto con Banca Mediolanum: canone azzerabile e prelievi e bonifici gratis

Conto con Banca Mediolanum: canone azzerabile e prelievi e bonifici gratis
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 ago 2026
Link copiato negli appunti