 Conto con Banca Mediolanum: canone azzerabile e prelievi e bonifici gratis
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Conto con Banca Mediolanum: canone azzerabile e prelievi e bonifici gratis

Con SelfyConto, il conto online di Mediolanum, è possibile sfruttare il canone azzerabile oltre a prelievi e bonifici gratis, ecco la promo.
Conto con Banca Mediolanum: canone azzerabile e prelievi e bonifici gratis
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Con SelfyConto, il conto online di Mediolanum, è possibile sfruttare il canone azzerabile oltre a prelievi e bonifici gratis, ecco la promo.
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SelfyConto è la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto online in grado di offrire l’accesso a un servizio bancario completo. Per tutti i nuovi clienti c’è la possibilità di sfruttare un conto a canone zero per il primo anno (azzerabile successivamente) e e con prelievi e bonifici gratis. Per chi sceglie Banca Mediolanum, inoltre, c’è anche l’accesso al trading online.  Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il box qui di sotto.

Apri qui SelfyConto di Banca Mediolanum

Perché scegliere Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto online con canone di 3,75 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti, però, il canone è azzerato per un anno. Per gli Under 30, inoltre, il canone è sempre azzerato, anche dopo il primo anno, mentre per gli Over 30 è possibile azzerare il canone fino a fine 2027 con accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese.

Al conto è abbinata la carta di debito, completamente gratuita in versione digitale e dal costo di 10 euro all’anno (ma con il primo anno gratis) in versione fisica. Da segnalare anche prelievi gratis in tutta l’area euro. I clienti possono richiedere anche una carta di credito, con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno. Le carte sono utilizzabili anche con i wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay. Il conto include bonifici senza commissioni e l’accesso al trading, per l’acquisto di azioni, Titoli di Stato, ETF e altro ancora.

Per accedere al conto corrente è sufficiente seguire una breve procedura online, disponibile tramite il box riportato qui di sotto. La promo èvalida solo per un breve periodo di tempo e solo per i nuovi clienti.

Apri qui SelfyConto di Banca Mediolanum

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Pubblicato il 20 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
20 ago 2026
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