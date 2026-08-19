Conto business con interessi al 5% per 5 mesi, è il momento di scegliere Finom

Finom è oggi un punto di riferimento assolut per professionisti, ditte individuali e PMI alla ricerca della migliore soluzione possibile per un nuovo conto corrente aziendale.

La soluzione proposta da Finom include IBAN italiano, un’offerta completa di carte di pagamento, l’accesso a una piattaforma bancaria completa (con F24, pagoPA e MAV) oltre all’assistenza attiva 7 giorni su 7 e gestita da operatori umani.

Per i nuovi clienti che scelgono Finom c’è una promo da cogliere al volo: il conto offre, infatti, interessi al 5% per i primi 5 mesi (poi il tasso dipende dal piano scelto) sulla liquidità non vincolata.

Per aprire il conto corrente basta visitare il sito ufficiale di Finom, accessibile tramite il box qui ddi sotto. La promozione descritta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Il conto business da scegliere oggi

Con Finom è possibile accedere a un conto corrente in grado di soddisfare appieno le esigenze di professionisti e aziende. Il conto include IBAN italiano e una piattaforma bancaria con tutti gli strumenti per la gestione della contabilità e la fatturazione.

Ci sono poi le carte di pagamento, sia fisiche che virtuali, con possibilità di sfruttare il cashback fino al 3% delle spese.

Finom presenta una struttura articolata su più piani, con anche la possibilità di sfruttare un piano a canone zero (per i liberi professionisti) e con vantaggi crescenti per trovare il giusto equilibrio tra costi e vantaggi.

Con la promo in corso, Finom propone interessi al 5% per 5 mesi, senza vincoli. Al termine del periodo promozioanle, la remunerazione continua con un tasso legato al piano scelto.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Il conto con IBAN italiano sarà attivo in 24 ore. La promo descritta è valida solo per un breve periodo.