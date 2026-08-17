 Conto a canone zero, ecco perché HYPE è il prodotto giusto da scegliere oggi
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Conto a canone zero, ecco perché HYPE è il prodotto giusto da scegliere oggi

Con il Conto HYPE è possibile accedere a un conto a canone zero ricco di vantaggi, è la soluzione giusta su cui puntare ad agosto 2026.
Conto a canone zero, ecco perché HYPE è il prodotto giusto da scegliere oggi
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Con il Conto HYPE è possibile accedere a un conto a canone zero ricco di vantaggi, è la soluzione giusta su cui puntare ad agosto 2026.
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Per un conto a canone zero, ideale per gestire le spese quotidiane, è possibile puntare sul Conto HYPE. Si tratta di un prodotto a canone zero, senza requisiti da rispettare per eliminare i costi di mantenimento.

HYPE, brand di Banca Sella, propone un conto con IBAN italiano e diversi vantaggi. L’apertura può avvenire direttamente online, seguendo una veloce procedura di sottoscrizione, tramite il sito ufficiale di HYPE.

Per gli utenti più esigenti, inoltre, ci sono i piani Next e Premium che permettono di sfruttare vantaggi aggiuntivi. Questi piani possono essere attivati anche dopo l’apertura del conto.

Apri qui il Conto HYPE

conto hype

Conto HYPE, la soluzione giusta a canone zero

Con HYPE è possibile accedere a un conto a canone zero che include la carta virtuale (con possibilità di utilizzo tramite wallet digitali) e la possibilità di richiedere la carta fisica (con un costo di 9,90 euro).

Con la carta fisica è possibile sfruttare fino a 250 euro al mese di prelievi gratis. Ci sono anche i bonifici ordinari e istantanei gratuiti, per un’operatività a zero spese.

I clienti HYPE hanno la possibilità di accedere a una piattaforma bancaria completa, per gestire pagamenti e operazioni di vario tipo.  C’è anche la possibilità di sfruttare il cashback fino al 10% sugli acquisti online effettuati presso gli store partner.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Si tratta di un’opzione molto interessante per poter scegliere un conto corrente ricco di vantaggi e in grado di garantire un risparmio reale nella gestione delle spese quotidiane.

HYPE, infatti, può diventare il prodotto di riferimento per moltissimi utenti, giovani e meno giovani, per la gestione delle spese e dei propri risparmi. Con il codice CIAOHYPER, inoltre, si riceve un bonus di 5 euro (che sale fino a 25 euro scegliendo uno dei piani a pagamento).

Apri qui il Conto HYPE

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi

Pubblicato il 17 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
17 ago 2026
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