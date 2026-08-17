 Conto Crédit Agricole, canone zero e fino a 650€ in Buoni Amazon con la nuova promo
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Conto Crédit Agricole, canone zero e fino a 650€ in Buoni Amazon con la nuova promo

Con il conto online di Crédit Agricole è possibile accedere a un prodotto a canone zero con tanti vantaggi e con fino a 650 euro in Buoni Amazon.
Conto Crédit Agricole, canone zero e fino a 650€ in Buoni Amazon con la nuova promo
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Con il conto online di Crédit Agricole è possibile accedere a un prodotto a canone zero con tanti vantaggi e con fino a 650 euro in Buoni Amazon.
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Il Conto Online di Crédit Agricole rappresenta la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente ricco di vantaggi. Si tratta di un conto a canone zero per 9 mesi, con possibilità di azzeramento successivamente.

In aggiunta, con la promo in corso, per i nuovi clienti ci sono fino a 650 euro di Buoni Amazon in regalo, rispettando alcune condizioni. Per tutti i dettagli sulla promo e per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile di seguito.

Apri qui il Conto Crédit Agricole

credit agricole

Cosa prevede la promo

Il Conto Online di Crédit Agricole ha canone zero per  9 mesi (poi 2 euro al mese) con possibilità di azzeramento anche successivamente rispettando una di queste condizioni:

  • età inferiore ai 35 anni
  • accredito di stipendio o pensione
  • patrimonio superiore a 5.000 euro
  • dossier titoli attivo

Per quanto riguarda le carte di pagamento, invece, troviamo:

  • carta di debito, gratuita per due anni, poi 2 euro al mese; da segnalare che i prelievi sono gratis dagli ATM Crédit Agricole
  • carta di credito Nexi Classic, richiedibile con un canone di 49,99 euro all’anno

Il conto include anche bonifici senza commissioni.

Tra le promozioni in corso, Crédit Agricole propone:

  • remunerazione fino al 4% annuo lordo per la liquidità trasferita in CA Smart Advisory, in attesa che venga investita con un piano di accumulo mensile

In aggiunta, il conto include fino a 650 euro in Buoni Amazon:

  • 50 euro come welcome bonus, inserendo il codice promo VISA, richiedendo la carta di debito ed effettuando almeno una transazione di qualunque importo entro 30 giorni
  • 100 euro accreditando lo stipendio o la pensione
  • fino a 100 euro utilizzando la carta di debito; per ottenere l’importo massimo bisogna spendere almeno 2.000 euro entro 30 giorni dall’apertura del conto
  • fino a 400 euro con la promo invita un amico (50 euro per ogni amico invitato che apre il conto)

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui il Conto Crédit Agricole

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 ago 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
17 ago 2026
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