Conto Crédit Agricole, canone zero e fino a 650€ in Buoni Amazon con la nuova promo

Il Conto Online di Crédit Agricole rappresenta la soluzione giusta per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente ricco di vantaggi. Si tratta di un conto a canone zero per 9 mesi, con possibilità di azzeramento successivamente.
In aggiunta, con la promo in corso, per i nuovi clienti ci sono fino a 650 euro di Buoni Amazon in regalo, rispettando alcune condizioni. Per tutti i dettagli sulla promo e per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile di seguito.
Cosa prevede la promo
Il Conto Online di Crédit Agricole ha canone zero per 9 mesi (poi 2 euro al mese) con possibilità di azzeramento anche successivamente rispettando una di queste condizioni:
- età inferiore ai 35 anni
- accredito di stipendio o pensione
- patrimonio superiore a 5.000 euro
- dossier titoli attivo
Per quanto riguarda le carte di pagamento, invece, troviamo:
- carta di debito, gratuita per due anni, poi 2 euro al mese; da segnalare che i prelievi sono gratis dagli ATM Crédit Agricole
- carta di credito Nexi Classic, richiedibile con un canone di 49,99 euro all’anno
Il conto include anche bonifici senza commissioni.
Tra le promozioni in corso, Crédit Agricole propone:
- remunerazione fino al 4% annuo lordo per la liquidità trasferita in CA Smart Advisory, in attesa che venga investita con un piano di accumulo mensile
In aggiunta, il conto include fino a 650 euro in Buoni Amazon:
- 50 euro come welcome bonus, inserendo il codice promo VISA, richiedendo la carta di debito ed effettuando almeno una transazione di qualunque importo entro 30 giorni
- 100 euro accreditando lo stipendio o la pensione
- fino a 100 euro utilizzando la carta di debito; per ottenere l’importo massimo bisogna spendere almeno 2.000 euro entro 30 giorni dall’apertura del conto
- fino a 400 euro con la promo invita un amico (50 euro per ogni amico invitato che apre il conto)
Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.