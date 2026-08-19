Registrati a Coinbase la piattaforma sicura per criptovalute che ti regala 150€

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Una volta registrati i tuoi dati e aperto il conto potrai effettuare gratuitamente un deposito in euro e iniziare il tuo viaggio nel mondo delle criptovalute. Grazie al tuo nuovo conto potrai scambiare asset digitali nella maniera più naturale e sicura possibile. Le sue funzionalità ti permettono di farlo con il metodo più rapido, semplice e sicuro. Sulla piattaforma trovi tantissime criptovalute, tra cui le più importanti per capitalizzazione:

Bitcoin

Ethereum

Tether

BNB

USDC

XRP

Solana

Hyperliquid

Dogecoin

USDS

Zcash

Chainlink

Cardano

Stellar Lumens

Bitcoin Cash

World Liberty Financial USD

Toncoin

Litecoin

Hedera

PayPal USD

Avalanche

SUI

SHIBA INU

Cronos

Bittensor

NEAR Protocol

Uniswap

World Liberty Financial

PAX Gold

Aster

Ondo

Mantle

Aave

Sky

Polkadot

Internet Computer

Pump.fun

Worldcoin

Pepe

Morpho

Ethereum Classic

Polygon Ecosystem Token

Ethena

Jito Staked SOL

Cosmos

Algorand

Quant

Render

Venice Token

Liquid Staked ETH

Lighter

Jupiter

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Flare

Arbitrum

ether.fi

PancakeSwap

EURC

Aptos

Injective

Entra nel mondo delle criptovalute con Coinbase e fino a 150€ di benvenuto

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Le criptovalute che acquisti sono tue perché la piattaforma non esegue operazioni con i tuoi asset, né li presta senza il tuo permesso. Su questo exchange trovi i programmi di gestione del rischio più sicuri e articolati per proteggere i tuoi asset. E la tua privacy è rispettata perché vengono raccolti solo i dati personali necessari per fornirti la massima protezione e i migliori servizi possibili.

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Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.