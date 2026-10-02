Banca Mediolanum va oltre il canone zero: 4% sui propri risparmi per 6 mesi

I nuovi clienti che sottoscrivono il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, richiedono la costituzione di un nuovo conto deposito entro il 6 novembre, e accreditano il proprio stipendio entro sette giorni prima della fine del deposito, beneficiano del 4% annuo lordo per sei mesi e del canone a zero del conto corrente per i primi dodici mesi.

La nuova promozione di Banca Mediolanum prevede dunque il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi. L’importo minimo è pari a 100 euro, quello massima raggiunge i 500.000 euro.

Il tasso rimane fisso al 4% per tutta la durata del conto deposito, con la possibilità di mantenere gli interessi maturati anche se durante i sei mesi promozionali si richiedono i soldi indietro. Quanto appena detto è importante, dal momento che nella maggior parte dei casi le somme sono vincolate, e di conseguenza chi chiude il conto deposito in anticipo perde anche gli interessi maturati fino a quel momento.

Il canone a zero di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, si applica a tutti i clienti per il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Al termine del periodo promozionale, il costo del canone è pari a 3,75 euro al mese, con la possibilità però di azzerarlo con l’accredito dello stipendio o una spesa complessiva di 500 euro ogni mese.

Le uniche spese accettate sono quelle effettuate con la Mediolanum Card, la carta di debito associata a SelfyConto. È disponibile con il circuito di pagamento Mastercard e in due formati: uno digitale, con canone sempre gratuito, e un formato fisico, con canone azzerato il primo anno e poi 10 euro l’anno.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.