Conto deposito remunerato al 4% per 6 mesi: ecco la nuova offerta di Banca Mediolanum

Guadagnare dai propri risparmi. È quanto propone Banca Mediolanum con la sua nuova offerta, vale a dire il 4% annuo lordo per 6 mesi sulle somme depositate nel Mediolanum Time Deposit, il conto deposito disponibile per i clienti della banca meneghina.

Per beneficiare dell’offerta occorre prima di tutto aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, quindi procedere con l’apertura del conto deposito entro il 6 novembre, per poi accreditare lo stipendio entro sette giorni la scadenza del deposito stesso. La richiesta di aprire il conto online va presentata tramite la pagina dedicata all’offerta.

L’iniziativa di Banca Mediolanum prevede la possibilità di svincolare le somme in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati. Si tratta di un elemento significativo, dal momento che nove volte su dieci le somme sono vincolate, e chi richiede le somme indietro prima della fine del deposito perde anche gli interessi maturati fino a quel momento.

Un altro dato chiave da sottolineare è che il tasso del 4% rimane fisso per tutti i sei mesi della promozione, quindi è un tasso garantito. Anche in questo caso non si tratta di un dettaglio banale, anzi, poiché il più delle volte in situazioni simili la banca propone un tasso che può variare di mese in mese a seconda dell’andamento del mercato.

Per quanto riguarda invece SelfyConto, non è altro che il conto corrente online di Banca Mediolanum. Associato alla carta di debito Mediolanum Card, prevede un canone a zero per i primi dodici mesi e fino a trent’anni per gli under 30 (poi 3,75 euro al mese, azzerabili con l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di 500 euro).

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.