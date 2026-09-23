 Conto deposito remunerato al 4% per sei mesi: la promozione di Banca Mediolanum
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Conto deposito remunerato al 4% per sei mesi: la promozione di Banca Mediolanum

Con Time Deposit Mediolanum si ottiene il 4% sui depositi della durata di sei mesi, con possibilità di svincolare le somme in ogni momento.
Conto deposito remunerato al 4% per sei mesi: la promozione di Banca Mediolanum
Fintech Conti
Con Time Deposit Mediolanum si ottiene il 4% sui depositi della durata di sei mesi, con possibilità di svincolare le somme in ogni momento.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Gli investimenti non sono per tutti, vero, ma è anche vero che esistono altre strategie per ottenere un guadagno dai propri risparmi. Una di queste porta al conto deposito, uno strumento messo a disposizione dalle banche per i loro clienti e su cui è possibile ottenere una piccola remunerazione. Quando poi ci sono promozioni come quella di Banca Mediolanum, che si spinge fino al 4% annuo lordo per sei mesi, il guadagno è ancora superiore e in qualche misura paragonabile con il 6-7% degli investimenti che presentano comunque sempre una percentuale di rischio.

Pagina offerta Banca Mediolanum

mediolanum time deposit

I requisiti da soddisfare per ottenere il 4% sui propri guadagni sono l’apertura del conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, la costituzione di un deposito a tempo entro il 6 novembre, e l’accredito dello stipendio entro una settimana prima del termine del deposito stesso. L’importo minimo che si può depositare è 100 euro, quello massimo 500.000 euro. In caso di emergenza, poi, è possibile ritirare i soldi in qualsiasi momento con gli interessi maturati fin lì. Altra cosa importante da sottolineare è la natura del tasso, fisso e garantito dall’inizio alla fine al 4% annuo lordo, un aspetto questo non banale, soprattutto se si parla di finanza.

Dedichiamo quest’ultimo paragrafo al conto corrente SelfyConto, la cui apertura è il primo passo per beneficiare del 4% annuo sui propri risparmi. SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum, a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, poi 3,75 euro al mese con la possibilità comunque di azzerarlo tramite l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro. Inclusi nel canone vi sono l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari a costo zero, i prelievi senza commissioni in Italia e negli altri Paesi Ue, la carta di debito Mediolanum Card (anche in formato digitale), l’addebito delle utenze e l’assistenza via chat.

Pagina offerta Banca Mediolanum

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Pubblicato il 23 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

BBVA: Conto Corrente Zero Spese per Sempre e 4% di Interessi ogni Mese

BBVA: Conto Corrente Zero Spese per Sempre e 4% di Interessi ogni Mese
Revolut e IAmNotVillain, nessuna prova del furto di dati al Viminale

Revolut e IAmNotVillain, nessuna prova del furto di dati al Viminale
Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum al 4% per sei mesi

Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum al 4% per sei mesi
Caso Revolut: cosa rischiano i clienti della banca

Caso Revolut: cosa rischiano i clienti della banca
BBVA: Conto Corrente Zero Spese per Sempre e 4% di Interessi ogni Mese

BBVA: Conto Corrente Zero Spese per Sempre e 4% di Interessi ogni Mese
Revolut e IAmNotVillain, nessuna prova del furto di dati al Viminale

Revolut e IAmNotVillain, nessuna prova del furto di dati al Viminale
Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum al 4% per sei mesi

Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum al 4% per sei mesi
Caso Revolut: cosa rischiano i clienti della banca

Caso Revolut: cosa rischiano i clienti della banca
Federico Pisanu
Pubblicato il
23 set 2026
Link copiato negli appunti