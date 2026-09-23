Conto deposito remunerato al 4% per sei mesi: la promozione di Banca Mediolanum

Gli investimenti non sono per tutti, vero, ma è anche vero che esistono altre strategie per ottenere un guadagno dai propri risparmi. Una di queste porta al conto deposito, uno strumento messo a disposizione dalle banche per i loro clienti e su cui è possibile ottenere una piccola remunerazione. Quando poi ci sono promozioni come quella di Banca Mediolanum, che si spinge fino al 4% annuo lordo per sei mesi, il guadagno è ancora superiore e in qualche misura paragonabile con il 6-7% degli investimenti che presentano comunque sempre una percentuale di rischio.
I requisiti da soddisfare per ottenere il 4% sui propri guadagni sono l’apertura del conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre, la costituzione di un deposito a tempo entro il 6 novembre, e l’accredito dello stipendio entro una settimana prima del termine del deposito stesso. L’importo minimo che si può depositare è 100 euro, quello massimo 500.000 euro. In caso di emergenza, poi, è possibile ritirare i soldi in qualsiasi momento con gli interessi maturati fin lì. Altra cosa importante da sottolineare è la natura del tasso, fisso e garantito dall’inizio alla fine al 4% annuo lordo, un aspetto questo non banale, soprattutto se si parla di finanza.
Dedichiamo quest’ultimo paragrafo al conto corrente SelfyConto, la cui apertura è il primo passo per beneficiare del 4% annuo sui propri risparmi. SelfyConto è il conto online di Banca Mediolanum, a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, poi 3,75 euro al mese con la possibilità comunque di azzerarlo tramite l’accredito dello stipendio o una spesa mensile di almeno 500 euro. Inclusi nel canone vi sono l’invio di bonifici SEPA istantanei e ordinari a costo zero, i prelievi senza commissioni in Italia e negli altri Paesi Ue, la carta di debito Mediolanum Card (anche in formato digitale), l’addebito delle utenze e l’assistenza via chat.