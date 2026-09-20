BBVA: Conto Corrente Zero Spese per Sempre e 4% di Interessi ogni Mese

BBVA sta rivoluzionando il modo di pensare la banca grazie a un conto corrente a zero spese per sempre e il 4% di interessi ogni mese sui saldi fino a 200 mila euro! Hai bisogno ancora di pensarci sù? Apri subito il conto! Fai tutto online in pochissimi minuti e tutto è subito attivo, con una carta di debito gratuita inclusa, sia fisica che digitale. Niente male vero? No, non è un sogno! Con questa banca i vantaggi sono reali anche quando sembrano un sogno.

Il tuo nuovo conto corrente a canone zero per sempre include una carta di debito fisica e/o digitale, stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima, prelievo contanti nella zona euro a partire da 100 euro, acquisti in valuta estera anche nel weekend e pagamenti con F24 semplificato. Con oltre 169 anni di storia, BBVA è la scelta perfetta per chi cerca il meglio senza dover spendere un centesimo per gestire le proprie finanze in modo intelligente e avanzato.

Oltre al Conto Corrente Zero Spese, con BBVA ottieni il 4% di Interessi ogni Mese

Riconosciuta tra le Top 3 banche italiane nella classifica World’s Best Banks 2026 di Forbes e 1ª per il servizio clienti secondo Statista e Corriere della Sera, oltre al conto corrente zero spese, BBVA offre il 4% di interessi lordi ogni mese sui saldi fino a 200 mila euro, per i primi 6 mesi. Tutto questo senza accredito dello stipendio, saldo minimo o altri vincoli. Cosa stai aspettando? Apri subito il conto!

Inoltre, utilizzando la Carta di Debito BBVA per i tuoi acquisti nei primi 6 mesi otterrai il 4% di cashback. Questo rimborso ti viene accreditato automaticamente sul tuo conto. Infine, BBVA garantisce una remunerazione a lungo termine. In altre parole i tuoi risparmi continueranno a crescere dopo i 6 mesi al 4% ottenendo fino al 2,10% annuo lordo.