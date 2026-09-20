 BBVA: Conto Corrente Zero Spese per Sempre e 4% di Interessi ogni Mese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

BBVA: Conto Corrente Zero Spese per Sempre e 4% di Interessi ogni Mese

Cambia modo di pensare la banca con BBVA che offre un Conto Corrente Zero Spese per Sempre e il 4% di Interessi ogni Mese sul tuo saldo.
BBVA: Conto Corrente Zero Spese per Sempre e 4% di Interessi ogni Mese
Fintech Conti
Cambia modo di pensare la banca con BBVA che offre un Conto Corrente Zero Spese per Sempre e il 4% di Interessi ogni Mese sul tuo saldo.
BBVA - Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

BBVA sta rivoluzionando il modo di pensare la banca grazie a un conto corrente a zero spese per sempre e il 4% di interessi ogni mese sui saldi fino a 200 mila euro! Hai bisogno ancora di pensarci sù? Apri subito il conto! Fai tutto online in pochissimi minuti e tutto è subito attivo, con una carta di debito gratuita inclusa, sia fisica che digitale. Niente male vero? No, non è un sogno! Con questa banca i vantaggi sono reali anche quando sembrano un sogno.

Scegli Conto BBVA

Il tuo nuovo conto corrente a canone zero per sempre include una carta di debito fisica e/o digitale, stipendio in anticipo fino a 5 giorni prima, prelievo contanti nella zona euro a partire da 100 euro, acquisti in valuta estera anche nel weekend e pagamenti con F24 semplificato. Con oltre 169 anni di storia, BBVA è la scelta perfetta per chi cerca il meglio senza dover spendere un centesimo per gestire le proprie finanze in modo intelligente e avanzato.

Oltre al Conto Corrente Zero Spese, con BBVA ottieni il 4% di Interessi ogni Mese

Riconosciuta tra le Top 3 banche italiane nella classifica World’s Best Banks 2026 di Forbes e 1ª per il servizio clienti secondo Statista e Corriere della Sera, oltre al conto corrente zero spese, BBVA offre il 4% di interessi lordi ogni mese sui saldi fino a 200 mila euro, per i primi 6 mesi. Tutto questo senza accredito dello stipendio, saldo minimo o altri vincoli. Cosa stai aspettando? Apri subito il conto!

Scegli Conto BBVA

Inoltre, utilizzando la Carta di Debito BBVA per i tuoi acquisti nei primi 6 mesi otterrai il 4% di cashback. Questo rimborso ti viene accreditato automaticamente sul tuo conto. Infine, BBVA garantisce una remunerazione a lungo termine. In altre parole i tuoi risparmi continueranno a crescere dopo i 6 mesi al 4% ottenendo fino al 2,10% annuo lordo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Revolut e IAmNotVillain, nessuna prova del furto di dati al Viminale

Revolut e IAmNotVillain, nessuna prova del furto di dati al Viminale
Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum al 4% per sei mesi

Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum al 4% per sei mesi
Caso Revolut: cosa rischiano i clienti della banca

Caso Revolut: cosa rischiano i clienti della banca
Discriminazione IBAN illegale, ma continua: incontro in Parlamento

Discriminazione IBAN illegale, ma continua: incontro in Parlamento
Revolut e IAmNotVillain, nessuna prova del furto di dati al Viminale

Revolut e IAmNotVillain, nessuna prova del furto di dati al Viminale
Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum al 4% per sei mesi

Time Deposit è il conto deposito di Banca Mediolanum al 4% per sei mesi
Caso Revolut: cosa rischiano i clienti della banca

Caso Revolut: cosa rischiano i clienti della banca
Discriminazione IBAN illegale, ma continua: incontro in Parlamento

Discriminazione IBAN illegale, ma continua: incontro in Parlamento
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 set 2026
Link copiato negli appunti