Conto BBVA con interessi al 4% per 6 mesi, senza vincoli: ecco la promo

Il Conto BBVA è la soluzione giusta per un nuovo conto a zero spese da sfruttare in questo momento. Per tutti i nuovi clienti che scelgono il conto, infatti, c’è la remunerazione del 4% per i primi 6 mesi.
Ad arricchire l’offerta troviamo il 4% di cashback per i primi 6 mesi oltre al canone zero, ai prelievi gratis (a partire da 100 euro) e ai bonifici senza commissioni.
Si tratta, quindi, di un conto completo, ricco di vantaggi e in grado di garantire un guadagno significativo sulla propria liquidità, senza vincoli di alcun tipo e senza costi nascosti.
Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di BBVA premere sul box qui di sotto. La promozione in questione è valida solo per un breve periodo di tempo.
Le caratteristiche del conto corrente
Per un nuovo conto corrente è possibile scegliere il Conto BBVA. Tra le caratteristiche troviamo:
- canone zero, senza requisiti da rispettare per eliminare il costo di tenuta del conto corrente
- carta di debito a canone zero, con prelievi gratis a partire da 100 euro per operazione, in zona euro
- bonifici senza commissioni
- possibilità di richiedere la carta di credito, con canone azzerabile (invece di 36 euro all’anno)
- interessi del 4% per 6 mesi sul saldo del conto, senza vincoli; la liquidazione è mensile; la remunerazione è garantita anche dopo la fine del periodo promozionale, con un tasso da stabilire successivamente, in base all’andamento del mercato
- cashback del 4% per i primi 6 mesi, per i primi 210 euro di acquisto mensile
Per accedere alla promozione basta seguire una breve procedura online, disponibile tramite il link qui di sotto. In questo momento, il Conto BBVA rappresenta un’opportunità da cogliere al volo e offre un prodotto a zero spese, con tanti vantaggi aggiuntivi da sfruttare.