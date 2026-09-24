Fatturazione Elettronica di Aruba, la suite professionisti ora costa 1 euro per 3 mesi

Fatturazione Elettronica è la suite di Aruba pensata per i professionisti alla ricerca di un servizio completo per la gestione della fatturazione e di tutte le funzioni collegate.

In via promozionale, i nuovi utenti hanno la possibilità di utilizzare Fatturazione Elettronica con un costo di appena 1 euro + IVA per 3 mesi.

La suite include diversi moduli (Multiutente, Modulo Incassi e pagamenti, Modulo documenti, Modulo ordini elettronici, Modulo Woocommerce, Delega Commercialista).

Al termine del periodo promozionale, senza alcun vincolo, è possibile scegliere cosa rinnovare e cosa no, in base alle proprie necessità, con un prezzo a partire da 29,90 euro + IVA all’anno.

Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto e accedere al sito ufficiale di Aruba.

Un servizio modulare per la fatturazione

Aruba Fatturazione Elettronica rappresenta, quindi, la soluzione giusta per tanti professionisti che intendono semplificare al massimo la gestione della propria attività, dal punto di vista fiscale e contabile.

Il servizio è modulare e si adatta alle esigenze del cliente, rivelandosi la soluzione giusta per i professionisti in regime forfettario oltre che per le ditte individuali e le aziende.

È l’utente stesso che sceglie quali moduli includere, eliminando tutto quello di cui non ha bisogno, in modo da trovare l’equilibrio giusto tra costi e contenuti.

L’accesso ai servizi può avvenire sia tramite una web app, da desktop, che tramite l’applicazione gratuita disponibile sullo smartphone.

Con la promo in corso, il servizio costa 1 euro + IVA per 3 mesi, con possibilità di provare tutti i moduli inclusi. Successivamente, è possibile scegliere quali moduli attivare, con un prezzo a partire da 29,90 euro + IVA al mese.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata di attivazione.

https://youtu.be/6U-ZL9XmTgc