Carta Dedicata a Te, arrivano 1.000 euro: requisiti e date

Torna la Carta Dedicata a Te, la misura introdotta per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche. L’iniziativa è arrivata al suo quarto anno consecutivo, coinvolgendo un totale pari a quasi 1,2 milioni di famiglie residenti in Italia. L’aiuto assegna 1.000 euro agli aventi diritto, con fondi stanziati che superano complessivamente 1 miliardo di euro.

1.000 euro per le famiglie con la Carta Dedicata a Te

Per quanto riguarda le tempistiche, il primo accredito da 500 euro è previsto dal 4 novembre, mentre i restanti 500 euro arriveranno nel mese di aprile 2027. Una scadenza importante di cui tenere conto è quella del 16 dicembre: se non la si utilizzerà per effettuare un acquisto entro quella data, non sarà più possibile attivarla e si perderà il diritto a usufruirne.

Tra i requisiti richiesti per l’accesso ci sono il nucleo familiare composto da almeno tre persone, la presenza di almeno un minore, un ISEE inferiore ai 15.000 euro e l’assenza di altri strumenti di inclusione sociale o di sostegno alla povertà. I beneficiari sono indicati direttamente da INPS e dai Comuni.

Sarà disponibile oltre 1 miliardo di euro, 1.000 euro per famiglia. Una scelta concreta che rafforza il sostegno ai nuclei più fragili e che consentirà a oltre 1,1 milioni di famiglie di trovare accreditati i primi 500 euro sulla propria carta il prossimo 4 novembre e altri 500 euro ad aprile 2027.

Il cittadino non può richiedere la Carta Dedicata a Te. Gli aventi diritto che ricevono l’avviso della sua disponibilità possono poi recarsi presso un ufficio di Poste Italiane per ritirarla, portando con sé la comunicazione dell’assegnazione, un documento di identità valido e il codice fiscale.

È possibile utilizzarla solo nei negozi alimentari che accettano i pagamenti elettronici su circuito Mastercard (non sono previste commissioni), esclusivamente per alcuni generi di prodotti. Ecco alcuni esempi: