 Dalla Svezia arriva la carta di credito a canone zero per i viaggiatori
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Dalla Svezia arriva la carta di credito a canone zero per i viaggiatori

Tutti i vantaggi della carta di credito TF Mastercard Gold della banca online svedese TF Bank per i viaggiatori.
Dalla Svezia arriva la carta di credito a canone zero per i viaggiatori
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Tutti i vantaggi della carta di credito TF Mastercard Gold della banca online svedese TF Bank per i viaggiatori.
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TF Bank è una banca online svedese che propone una carta di credito a canone gratuito con zero commissioni sul cambio valuta, nessun costo extra per l’utilizzo della carta all’estero e un’assicurazione di viaggio completa. La carta in questione si chiama TF Mastercard Gold e, come dice il nome, appartiene al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

La quota annuale gratuita è da intendersi per sempre e non solo in via promozionale per uno o due anni, come invece accade con la maggior parte delle carte di credito di altre banche. Ciò rappresenta dunque un vantaggio significativo, a maggior ragione per chi ama viaggiare se si tengono in considerazione anche gli altri vantaggi.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Il primo, quello più significativo, è l’assenza di commissioni sul cambio valuta, per un risparmio ingente durante una vacanza in un Paese dove la moneta circolante è diversa dall’euro (basti pensare a Stati Uniti, Giappone, Cina ma anche lo stesso Regno Unito).

Il secondo vantaggio è rappresentato dai zero costi aggiuntivi legati all’utilizzo della TF Mastercard Gold all’estero. Anche questo elemento non è banale, dal momento che la maggior parte delle altre carte di credito prevedono costi extra quando si effettuano pagamenti in un Paese diverso dall’Italia.

C’è poi un terzo vantaggio significativo, vale a dire l’assicurazione di viaggio completa. Quest’ultima è inclusa gratuitamente con la carta di credito di TF Bank e prevede la copertura da infortuni e malattie, oltre che fino a 2.500 euro per il rimborso dei bagagli smarriti e fino a 3.000 euro per l’annullamento del viaggio.

Pagina richiesta TF Mastercard Gold

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Pubblicato il 18 ago 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
18 ago 2026
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