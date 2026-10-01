 ENP, nasce il circuito europeo che sfiderà Visa e Mastercard
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ENP, nasce il circuito europeo che sfiderà Visa e Mastercard

BANCOMAT, Bizum, Wero e altri operatori lanciano ENP, il circuito europeo per i pagamenti istantanei e le transazioni transfrontaliere.
ENP, nasce il circuito europeo che sfiderà Visa e Mastercard
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BANCOMAT, Bizum, Wero e altri operatori lanciano ENP, il circuito europeo per i pagamenti istantanei e le transazioni transfrontaliere.
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Si chiama European Network for Payments (ENP) ed è il circuito europeo per i pagamenti che andrà a costituire un’alternativa a quelli oggi gestiti dai colossi statunitensi come Visa e Mastercard. È un’iniziativa in linea con la volontà di promuovere il concetto di sovranità da parte dell’Ue, sempre più centrale nell’agenda di Bruxelles. Sarà operativo indicativamente a partire dal prossimo anno, raggiungendo fin da subito circa 130 milioni di persone in 13 Paesi del Vecchio Continente.

Pagamenti e sovranità europea: nasce ENP

Formalmente, si tratta di una nuova società con sede a Madrid. È stata costituita da alcune delle realtà più note del settore: BANCOMAT, Bizum, EPI Company/Wero, SIBS-MB WAY e Vipps MobilePay. Più avanti potrebbero aggiungersene altre. L’obiettivo dichiarato è quello di gestire e sviluppare l’interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all’iniziativa. Il memorandum d’intesa è già stato sottoscritto nel mese di febbraio, ora possono iniziare i lavori sull’infrastruttura necessaria.

Una volta a regime, ENP dovrebbe semplificare operazioni come le transazioni transfrontaliere immediate, gli scambi di denaro tra persone (peer-to-peer) e nei negozi fisici e online. Tutte le realtà coinvolte manterranno i rispettivi marchi.

La missione della nuova società sarà quella di collegare le diverse soluzioni di pagamento europee esistenti attraverso un’infrastruttura tecnica e operativa comune, basata su standard europei e sui pagamenti istantanei account-to-account.

Concludiamo con le parole di Fabrizio Burlando, CEO e General Manager di BANCOMAT, che sottolinea l’importanza attribuita al concetto di interoperabilità e all’identità 100% europea dell’intero progetto.

La nascita di questa entità europea di interoperabilità segna un passo concreto nel percorso verso un sistema europeo dei pagamenti più integrato e autonomo. Collegando soluzioni nazionali già consolidate all’interno di un quadro comune, rendiamo possibile un’esperienza di pagamento transfrontaliera semplice e immediata, valorizzando al tempo stesso la fiducia, la prossimità e le specificità sviluppate nei singoli mercati.

Fonte: BANCOMAT

Pubblicato il 1 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
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1 ott 2026
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