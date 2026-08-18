 Imperdibile la nuova offerta Luce e Gas a prezzo fisso di Octopus
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Imperdibile la nuova offerta Luce e Gas a prezzo fisso di Octopus

La nuova offerta per Luce e Gas a prezzo fisso di Octopus è davvero imperdibile: scopri la tariffa che rimane la stessa per un anno intero.
Imperdibile la nuova offerta Luce e Gas a prezzo fisso di Octopus
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La nuova offerta per Luce e Gas a prezzo fisso di Octopus è davvero imperdibile: scopri la tariffa che rimane la stessa per un anno intero.
Octopus Energy
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Fino al 20 agosto 2026 è disponibile la nuova offerta per Luce e Gas a prezzo fisso di Octopus Energy. Si tratta di un’occasione imperdibile per aggiudicarti tutta la tranquillità che ti meriti sul costo delle bollette. Infatti, scegliendo Octopus Fissa 12 Mesi, blocchi il prezzo del costo della materia prima per un anno intero. Potrai dire basta a un mercato che continua a salire e scendere, rendendo una sorpresa quello che devi pagare ogni mese.

Passa a Octopus Fissa 12M

Nello specifico, per quanto riguarda la materia prima Luce in questo momento fai il contratto per 0,1474 €/kWh e la commercializzazione a soli 6 €/mese. Invece, per quanto riguarda la materia prima gas in questo momento fai il contratto per 0,65 €/Smc e la commercializzazione a soli 7 €/mese. Questi prezzi rimangono bloccati per ben 12 mesi, durante i quali non sari soggetto a rimodulazioni o modifiche di contratto che tradotto significa “zero aumenti“.

Al momento del passaggio a Octopus Energy Luce e Gas a Prezzo Fisso la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al tuo attuale contratto. Sarà possibile modificarle dopo l’attivazione del contratto e della conseguente fornitura. Fai tutto comodamente online dal tuo dispositivo, sia l’attivazione che eventuali modifiche successive. Dimenticati le lunghe attese al telefono o in coda all’ufficio.

Octopus Luce e Gas a Prezzo Fisso è la scelta migliore oggi

In un mercato così altalenante, dove gli aumenti sono all’ordine del giorno, mentre il risparmio è soltanto un lontano miraggio, scegliere Octopus per Luce e Gas a Prezzo Fisso è la svolta dell’anno. La tariffa oggi, e fino al 20 agosto 2026, è decisamente conveniente. Con un costo della materia prima interessante, inizi fin da subito a risparmiare e conservi questo vantaggio per tutto l’anno. Scegli adesso Octopus Fissa 12 Mesi!

Passa a Octopus Fissa 12M

Le bollette sono facili da consultare perché tutti i dati più importanti sono chiari e comprensibili. Scopri fatture che possono leggere tutti e capirle senza dover affidarsi a un consulente. Il contratto è senza vincoli né penali. Hai tutta la libertà di cambiare fornitore quando vuoi. Inoltre, hai forniture di luce 100% da fonte rinnovabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 ago 2026
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