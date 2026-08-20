Binance annuncia Agent OS: trading con agenti AI

Binance ha annunciato Agent OS, una piattaforma che permette di utilizzare il server MCP dell’azienda per effettuare trading con gli agenti AI e accedere ai dati di mercato. Le operazioni vengono dunque eseguire in autonomia, ma gli utenti devono autorizzare le transazioni. Binance non opera più in Europa dal 1 luglio, in quanto non ha ancora ottenuto la licenza MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Transazioni crypto con agenti AI

Binance evidenzia che, invece di passare da un’app all’altra, molte persone delegano compiti agli agenti AI in grado di accedere ai servizi ed eseguire azioni in autonomia. Un agente potrebbe ad esempio seguire l’andamento del mercato, gestire il portafoglio, effettuare e ricevere pagamenti. Agent OS consente agli sviluppatori di collegare gli agenti al trading, ai dati di mercato, ai pagamenti e ai wallet di Binance. È possibile anche sfruttare una libreria di skill predefinite e tool.

Attraverso il server MCP (Model Context Protocol) è possibile collegare Claude Code, Cursor, Codex, ChatGPT e altri agenti. Seguendo una semplice procedura, gli utenti possono usare gli agenti per monitorare le attività di trading, accedere ai dati di mercato e visualizzare le informazioni dell’account.

L’utente deve sempre impostare i permessi, quindi gli agenti non possono eseguire transazioni senza autorizzazione. Binance sottolinea che Agent OS non è un sistema di trading autonomo. Jeff Li, vice presidente del prodotto, ha dichiarato:

Invece di offrire totale libertà abbiamo dato agli utenti il ​​potere di esercitare un controllo granulare sulle operazioni che possono eseguire tramite l’agente. Abbiamo implementato il controllo a livello di account per proteggere i fondi degli utenti.

Ad ogni agente può essere assegnato un sub-account (quindi non quello principale) per attività specifiche. I prelievi sono bloccati per impostazione predefinita. È possibile scegliere se un agente AI debba richiedere l’approvazione per ogni ordine o se possa eseguire operazioni in autonomia una volta configurate le autorizzazioni. L’importo massimo che un agente può gestire corrisponde alla somma che l’utente trasferisce nei sub-account.