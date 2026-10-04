 Meta rilascia il codice per progettare gadget con Muse
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Meta rilascia il codice per progettare gadget con Muse

Muse Gadgets permette di progettare dispositivi con l'agente AI, utilizzando schede ESP32 o Raspberry Pi e il codice open source presente su GitHub.
Meta rilascia il codice per progettare gadget con Muse
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Muse Gadgets permette di progettare dispositivi con l'agente AI, utilizzando schede ESP32 o Raspberry Pi e il codice open source presente su GitHub.
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Al termine dell’evento Connect 2026, Mark Zuckerberg ha svelato Muse Charm, una sorta di tamagotchi che permette di interagire con l’agente AI. Come ipotizzato, questo è solo il primo di numerosi dispositivi simili che arriveranno nei prossimi mesi. Meta ha infatti rilasciato il codice sorgente che consente di progettare i Muse Gadgets.

Codice open source e Linux SDK

Nonostante i primi incidenti di percorso, Meta vuole invadere il mercato con il suo agente AI. Muse ha già ottenuto un importante successo tra gli utenti, come dimostra l’enorme popolarità raggiunta dalle app mobile, nonostante siano disponibili solo in Canada e Stati Uniti. L’azienda di Menlo Park vuole ora consentire a tutti di progettare un gadget AI.

Su GitHub è stato pubblicato il codice open source (firmware) che può essere caricato su una scheda ESP32 di Espressif Systems e il Linux SDK per Raspberry Pi con Bluetooth o altri Linux box. Gli sviluppatori e gli utenti più esperti potranno quindi integrare Muse in display, pulsanti, sensori, attuatori e altri gadget. Servono anche un token SDK e l’app Muse sullo smartphone per la configurazione.

Sul sito dei Muse Gadgtes ci sono alcuni progetti di esempio, tra cui uno schermo e-ink a colori, uno stick HDMI per la TV e un dispositivo con schermo AMOLED touch simile al Muse Charm. Meta ha progettato il Muse Home Link. È un dispositivo con chip ESP32-C5, 8 MB di RAM, 8 MB di storage, porta USB Type-C, Wi-Fi 6 e Buetooth LE. Utilizzando le skill, Muse può eseguire varie azioni, tra cui accendere la luce, controllare la TV e inviare documenti alla stampante.

Meta ha realizzato 5.000 Home Link che verranno inviati gratuitamente agli abbonati negli Stati Uniti. Muse non è solo un agente AI personale. L’azienda californiana ha rilasciato anche la versione business.

Fonte: Meta

Pubblicato il 4 ott 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
4 ott 2026
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