Fino a 650€ in Buoni Amazon per te se apri un conto Crédit Agricole

Per te fino a 650 euro in Buoni Regalo Amazon se apri un Conto Corrente Crédit Agricole. Si tratta di un’ottima promozione che premia non solo la tua scelta, ma anche la tua fiducia. Ottenere i primi 50 euro è facile e veloce. Apri il conto online inserendo il codice promo “VISA”. Dopodiché richiedi la carta di debito Visa ed effettua almeno una transazione di qualunque importo entro 30 giorni dalla richiesta.

Puoi ricevere altri 200 euro in Buoni Regali Amazon, primo, se accrediti lo stipendio o la pensione al tuo nuovo conto corrente e, secondo, se utilizzi la carta di debito Visa effettuando acquisti (sono validi quelli online, tramite POS e pagamenti tramite wallet digitali). I restanti 400 euro in Buoni Regalo Amazon li ottieni portando i tuoi amici in Crédit Agricole. Per ogni amico entrambi riceverete 50 euro in Buoni Amazon dopo l’apertura del conto.

La carta di debito Visa è la soluzione perfetta per pagare come vuoi e dove vuoi, online e nei negozi, in Italia e all’estero. Puoi anche decidere di viaggiare leggero caricando la tua nuova carta direttamente sul tuo wallet digitale e utilizzare il tuo smartphone o il tuo smartwatch per pagare. Inoltre, per avere più controllo puoi impostare tu limiti di utilizzo giornalieri o mensili, bloccarla e metterla in pausa direttamente dall’app.

Aprire un conto Crédit Agricole e ottenere fino a 650€ in Buoni Amazon è facile e veloce

Aprire un conto Crédit Agricole è facile e veloce come ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon. Cosa stai aspettando? Fai tutto online inserendo il codice promo “VISA”. Con questa soluzione puoi trasferire il conto di altre banche in totale sicurezza, gratuitamente e attraverso una pratica richiesta da app, al resto ci pensano tutto gli specialisti.

Inoltre, grazie alla funzionalità Chiedilo a noi hai un’assistenza h24 per risolvere qualsiasi dubbio. In più hai anche la possibilità di richiedere un appuntamento con il tuo Gestore selezionando l’orario e la data che preferisci.