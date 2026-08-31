 Scegli Hype: aprendo ora il conto ottieni fino a 25€ di bonus d'ingresso
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Scegli Hype: aprendo ora il conto ottieni fino a 25€ di bonus d'ingresso

Scegli Hype per gestire le tue finanze: aprendo ora il conto corrente ottieni fino a 25€ di bonus d'ingresso e tantissimi altri vantaggi.
Scegli Hype: aprendo ora il conto ottieni fino a 25€ di bonus d'ingresso
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Scegli Hype per gestire le tue finanze: aprendo ora il conto corrente ottieni fino a 25€ di bonus d'ingresso e tantissimi altri vantaggi.
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Approfitta subito della promozione estiva per scegliere Hype: aprendo ora il conto corrente puoi ottenere fino a 25 euro di bonus d’ingresso e tantissimi altri vantaggi. Cosa stai aspettando? Clicca questo link e inserisci il codice CIAOHYPER. Sbrigati perché l’iniziativa potrebbe terminare da un momento all’altro e tantissimi utenti stanno trasferendo la gestione delle loro finanze a questo servizio bancario.

Apri il tuo conto Hype

Per ottenere il bonus d’ingresso promesso quando ti registri devi inserire il codice promozionale CIAOHYPER. Dopodiché, spendi almeno 50 euro con carta nei 30 giorni successivi all’apertura del conto. In questo modo riceverai un rimborso in euro sulla base del piano Hype che hai selezionato al momento dell’apertura:

  • 5 euro per il conto Hype;
  • 20 euro per il conto Hype Next;
  • 25 euro per il conto Hype Premium.

Con Hype hai tutto ciò di cui hai bisogno e un bonus di benvenuto

Scegliere Hype significa aprire un conto corrente con tutto quello di cui hai bisogno e un bonus di benvenuto davvero goloso. Cosa stai aspettando? Clicca questo link e inserisci il codice CIAOHYPER. Ecco cosa hai incluso con la nuova gestione intelligente delle tue finanze e dei tuoi risparmi:

  • Accrediti lo stipendio
  • Paghi in sicurezza da tutto il mondo
  • Gestisci PagoPa, bollettini, MAV/RAV
  • Imposti ricariche e pagamenti ricorrenti
  • Invii bonifici istantanei e prelevi gratis
  • Crei Box Risparmio personalizzati
  • Ottieni cashback dagli acquisti2
  • Hai il pieno controllo delle tue spese
  • Scambi denaro tra HYPER in real time
  • Crei e gestisci gruppi di spesa condivisi con SplitHYPE
Apri il tuo conto Hype

Con Hype hai un conto a canone zero per pagare e gestire le tue spese quotidiane in totale libertà! Spendendo almeno 50 euro con carta potrai ottenere 5 euro di bonus di benvenuto.

Con Hype Next hai un conto a 2,90 euro al mese con assicurazioni incluse, prelievi senza commissioni e una carta fisica gratuita. Spendendo almeno 50 euro con carta potrai ottenere 20 euro di bonus di benvenuto.

Con Hype Premium hai tutto incluso per accedere senza limiti a tutti i servizi, compresi quelli assicurativi a soli 9,90 euro al mese. Spendendo almeno 50 euro con carta potrai ottenere 25 euro di bonus di benvenuto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi

Pubblicato il 31 ago 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
31 ago 2026
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