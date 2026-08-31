 Conto con Crédit Agricole, canone azzerabile e fino a 650€ in Buoni Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Conto con Crédit Agricole, canone azzerabile e fino a 650€ in Buoni Amazon

Il Conto Online Crédit Agricole con canone azzerabile e fino a 650 euro in Buoni Amazon è la scelta giusta per tanti risparmiatori, ecco l'offerta.
Conto con Crédit Agricole, canone azzerabile e fino a 650€ in Buoni Amazon
Fintech Conti
Il Conto Online Crédit Agricole con canone azzerabile e fino a 650 euro in Buoni Amazon è la scelta giusta per tanti risparmiatori, ecco l'offerta.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il Conto Online di Crédit Agricole è il prodotto giusto per poter contare su un conto corrente ricco di vantaggi, con canone zero per 9 mesi (azzerabile successivamente) e con la possibilità di ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon in regalo, considerando il welcome bonus, il cashback delle spese con carta di debito, il bonus con accredito di sitpendio/pensione e la promo “porta un amico). Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile dal box qui di sotto.

Apri qui il Conto Crédit Agricole

Crédit Agricole

Conto Crédit Agricole, ecco la promo

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile sfruttare un conto corrente con canone zero per 9 mesi (azzerabile una delle condizioni fissate dalla banca e facilmente raggiungibili) a cui è abbinata la carta di debito, con canone zero per due anni (poi 2 euro al mese) e con prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole. Da segnalare anche i bonifici online senza commissioni.

Il punto di forza della promo di Crédit Agricole è rappresentato dalla possibilità di ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon, seguendo questo schema:

  • 50 euro di welcome bonus, inserendo il codice promo VISA per richiedere la carta ed effettuando una transazione di qualunque importo entro 30 giorni dall’apertura del conto
  • 100 euro con accredito di stipendio o pensione
  • fino a 100 euro come cashback delle spese con carta di debito; per ottenere l’importo massimo bisogna spendere almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura
  • fino a 400 euro con la promo porta un amico (50 euro per ogni amico)

Il conto garantisce anche una remunerazione del 4% annuo sulla liquidità investita in attesa di essere trasferita con un piano di accumulo mensile in CA Smart Advisory.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Apri qui il Conto Crédit Agricole

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Scegli Hype: aprendo ora il conto ottieni fino a 25€ di bonus d'ingresso

Scegli Hype: aprendo ora il conto ottieni fino a 25€ di bonus d'ingresso
Conto Gratuito, 650€ in Buoni Amazon e 4% Annuo: questo è Crédit Agricole

Conto Gratuito, 650€ in Buoni Amazon e 4% Annuo: questo è Crédit Agricole
Conto online a canone gratuito: la nuova offerta di Crédit Agricole

Conto online a canone gratuito: la nuova offerta di Crédit Agricole
Fino a 650€ in Buoni Amazon per te se apri un conto Crédit Agricole

Fino a 650€ in Buoni Amazon per te se apri un conto Crédit Agricole
Scegli Hype: aprendo ora il conto ottieni fino a 25€ di bonus d'ingresso

Scegli Hype: aprendo ora il conto ottieni fino a 25€ di bonus d'ingresso
Conto Gratuito, 650€ in Buoni Amazon e 4% Annuo: questo è Crédit Agricole

Conto Gratuito, 650€ in Buoni Amazon e 4% Annuo: questo è Crédit Agricole
Conto online a canone gratuito: la nuova offerta di Crédit Agricole

Conto online a canone gratuito: la nuova offerta di Crédit Agricole
Fino a 650€ in Buoni Amazon per te se apri un conto Crédit Agricole

Fino a 650€ in Buoni Amazon per te se apri un conto Crédit Agricole
Davide Raia
Pubblicato il
31 ago 2026
Link copiato negli appunti