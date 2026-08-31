Conto con Crédit Agricole, canone azzerabile e fino a 650€ in Buoni Amazon

Il Conto Online di Crédit Agricole è il prodotto giusto per poter contare su un conto corrente ricco di vantaggi, con canone zero per 9 mesi (azzerabile successivamente) e con la possibilità di ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon in regalo, considerando il welcome bonus, il cashback delle spese con carta di debito, il bonus con accredito di sitpendio/pensione e la promo “porta un amico). Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile dal box qui di sotto.

Conto Crédit Agricole, ecco la promo

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile sfruttare un conto corrente con canone zero per 9 mesi (azzerabile una delle condizioni fissate dalla banca e facilmente raggiungibili) a cui è abbinata la carta di debito, con canone zero per due anni (poi 2 euro al mese) e con prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole. Da segnalare anche i bonifici online senza commissioni.

Il punto di forza della promo di Crédit Agricole è rappresentato dalla possibilità di ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon, seguendo questo schema:

50 euro di welcome bonus, inserendo il codice promo VISA per richiedere la carta ed effettuando una transazione di qualunque importo entro 30 giorni dall’apertura del conto

100 euro con accredito di stipendio o pensione

fino a 100 euro come cashback delle spese con carta di debito; per ottenere l’importo massimo bisogna spendere almeno 1.000 euro entro 60 giorni dall’apertura

fino a 400 euro con la promo porta un amico (50 euro per ogni amico)

Il conto garantisce anche una remunerazione del 4% annuo sulla liquidità investita in attesa di essere trasferita con un piano di accumulo mensile in CA Smart Advisory.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.