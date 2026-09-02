Conto Canone Gratuito e fino a 650€ in Buoni Amazon con Crédit Agricole

Conto Corrente Online a Canone Gratuito e fino a 650 euro in Buoni Regalo Amazon con la nuova promozione Crédit Agricole. Tutta l’affidabilità di una banca storica con la comodità di gestire le tue finanze in modo totalmente smart. Cosa stai aspettando? Richiedi subito il conto in 5 minuti! Fai tutto online e il passaggio dal tuo vecchio conto è automatico.

Per ottenere i tuoi primi 50 euro di Welcome Bonus in Buoni Amazon apri il conto online inserendo il codice promozionale “VISA“. Dopodiché richiedi la carta di debito Visa inclusa nel conto ed effettua almeno una transazione di qualunque importo entro 30 giorni. Niente male vero? Potrai utilizzare il tuo buono su Amazon acquistando quello che desideri e questo è solo l’inizio.

Infatti, i successivi 100 euro in Buoni Amazon arrivano se accrediti lo stipendio o la pensione sul tuo nuovo Conto Corrente a Canone Gratuito di Crédit Agricole. Nondimeno, altri 100 euro in Buoni Amazon ti vengono regalati se utilizzi la carta di debito Visa effettuando acquisti online, POS o pagamenti tramite il wallet digitale.

Infine, ottieni fino a 400 euro in Buoni Amazon invitando i tuoi amici ad aprire un conto corrente gratuito. Per ogni amico che si unisce a Crédit Agricole ottieni 50 euro in Buoni Amazon, fino a un massimo di 8 amici “arruolabili”. Insomma, in totale puoi ottenere fino a 650 euro in Buoni Regalo Amazon!

Crédit Agricole: Conto Canone Gratuito, funzionalità uniche e Buoni Amazon

Con un Conto Corrente a Canone Gratuito Crédit Agricole, oltre ai Buoni Amazon in regalo ottieni funzionalità uniche senza commissioni né costi aggiuntivi. Richiedi subito il conto in 5 minuti! Una volta attivo, il tuo conto è completamente accessibile attraverso la comodissima app che ti permette di gestire tutto a 360 gradi.

Tutto è completamente gratuito. Effettui pagamenti senza pensieri e invii denaro in pochi click. Effettua ricariche telefoniche, pagamenti PagoPA, Bollettini e CBILL, MAV/RAV, F24 e Bollo auto e moto. In più, invia denaro gratuitamente tramite bonifici istantanei, bonifici ordinari, ricorrenti e programmati.

La carta di debito Visa inclusa puoi collegarla a Google Pay, Apple Pay o Samsung Pay per gestire pagamenti digitali in modo semplice e sicuro, senza dover portare con te il portafoglio. Tramite l’app multi-device tieni sotto controllo i movimenti del tuo conto e puoi anche collegare i conti di altre banche.