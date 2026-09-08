 Fino a 650€ di buoni Amazon con il conto online gratuito di Credit Agricole
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Fino a 650€ di buoni Amazon con il conto online gratuito di Credit Agricole

Associata al conto corrente online di Crédit Agricole vi è anche la carta di debito appartenente al circuito di pagamento Visa.
Fino a 650€ di buoni Amazon con il conto online gratuito di Credit Agricole
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Associata al conto corrente online di Crédit Agricole vi è anche la carta di debito appartenente al circuito di pagamento Visa.
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Le persone che aprono un conto online Crédit Agricole entro il 2 novembre hanno diritto al canone gratuito e fino a 650 euro in buoni regalo utilizzabili su Amazon.it. Associata al conto vi è anche una carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Visa con cui è possibile effettuare pagamenti ovunque ci si trovi.

Uno dei principali punti di forza del conto corrente online Crédit Agricole è l’app ufficiale che consente di gestire il conto a tutte le ore del giorno. Tra le altre cose, è possibile trasferire il conto di altre banche in totale sicurezza, effettuare pagamenti in pochi clic senza preoccupazioni, ricevere assistenza continua (24 ore su 24), caricare la carta nel wallet e monitorare i conti in qualsiasi momento.

Pagina offerta Crédit Agricole

credit agricole nuova promozione

Tornando alla promozione in corso, i 650 euro in buoni Amazon che si possono ottenere aprendo un nuovo conto Crédit Agricole entro il 2 novembre si suddividono nel seguente modo:

  • 50 euro di Welcome Bonus inserendo in fase di apertura del conto il codice promozionale VISA, richiedendo la carta di debito ed effettuando con quest’ultima almeno una transazione entro 30 giorni (l’importo può essere anche 1 euro, non vi sono condizioni particolari al riguardo)
  • 200 euro in buoni Amazon, di cui 100 con l’accredito dello stipendio o della pensione e fino a 100 euro utilizzando la carta di debito Visa associata al conto per acquisti online, tramite POS e pagamenti via wallet digitali
  • fino a 400 euro in buoni regalo Amazon.it invitando i propri amici ad aprire un nuovo conto Crédit Agricole (50 euro per ogni amico invitato, buono regalo che viene consegnato anche alla persona che apre un nuovo conto su vostro suggerimento).
Pagina offerta Crédit Agricole

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
8 set 2026
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