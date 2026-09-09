 Remunerazione al 4% per 12 mesi con il Conto Arancio della banca ING
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Remunerazione al 4% per 12 mesi con il Conto Arancio della banca ING

Conto deposito al 4% annuo lordo per dodici mesi aprendo Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro il 2 novembre.
Remunerazione al 4% per 12 mesi con il Conto Arancio della banca ING
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Conto deposito al 4% annuo lordo per dodici mesi aprendo Conto Corrente Arancio e Conto Arancio entro il 2 novembre.
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La banca olandese ING offre il 4% per dodici mesi sui propri risparmi alle persone che aprono il conto corrente online Conto Corrente Arancio e il conto deposito Conto Arancio entro il 2 novembre. In seguito all’apertura occorre procedere con l’attivazione di entrambi entro il 30 novembre effettuando un bonifico sul conto corrente e un bonifico sul conto deposito, dopodiché è sufficiente accreditare lo stipendio entro il 31 gennaio di almeno 1.000 euro o ricevere un bonifico di almeno 1.000 euro sul nuovo conto corrente. Gli interessi vengono riconosciuti su una somma fino a 200.000 euro.

Pagina offerta ING

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Se ad esempio si depositano 200.000 euro, dopo dodici mesi l’importo sale a 208.000 euro. In ogni caso non vi sono vincoli da rispettare, ma si può procedere con il prelievo dei propri risparmi in ogni momento. Non vi è nemmeno un importo minimo da sostenere, volendo quindi è possibile mettere nel conto deposito un importo di poca sostanza.

Inoltre, se un utente sceglie di investire almeno 100.000 euro con MyMoneyCoach, servizio di consulenza finanziaria gestito da ING, la somma su cui viene riconosciuta la remunerazione al 4% per dodici mesi sale fino a 400.000 euro.

Con Conto Corrente Arancio è possibile fare affidamento su una carta di debito e di credito a canone zero, prelievi gratuiti in Italia e in Europa, bonifici ordinari e istantanei gratuiti, oltre a bollettini, CBILL, pagoPA e F24 a costo zero. E con l’accredito dello stipendio, un bonifico di almeno 1.000 euro al mese o se si hanno meno di 30 anni, il canone del conto rimane a zero.

Pagina offerta ING

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Pubblicato il 9 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
9 set 2026
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