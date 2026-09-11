 Mediolanum Time Deposit, conto deposito remunerato al 4% per 6 mesi
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Mediolanum Time Deposit, conto deposito remunerato al 4% per 6 mesi

Per i nuovi clienti del conto corrente online SelfyConto che propone a tutti per il primo anno il canone gratuito.
Mediolanum Time Deposit, conto deposito remunerato al 4% per 6 mesi
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Per i nuovi clienti del conto corrente online SelfyConto che propone a tutti per il primo anno il canone gratuito.
Banca Mediolanum
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Ai nuovi clienti che aprono il conto corrente online SelfyConto entro il 30 ottobre e richiedono l’apertura del Mediolanum Time Deposit entro il 6 novembre, procedendo poi con l’accredito dello stipendio almeno una settimana prima della scadenza del deposito, Banca Mediolanum offre il 4% annuo lordo sui depositi a sei mesi.

Il vincolo minimo è di 100 euro, quello massimo di 500.000 euro. Occorre inoltre sottolineare che il tasso è fisso e garantito per tutta la durata del deposito. Confermiamo poi che la promozione Time Deposit 4% sarà valida fino al prossimo 30 ottobre, ultima data utile per aprire SelfyConto e risultare idonei all’iniziativa.

Pagina richiesta apertura SelfyConto

mediolanum time deposit

L’altro vantaggio risiede nel conto corrente stesso che Banca Mediolanum mette a disposizione dei suoi clienti. SelfyConto è un conto online a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Al termine dei primi dodici mesi il prezzo del canone passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità di azzerarlo tramite l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

Nel novero dei servizi gratuiti sono inclusi anche i bonifici SEPA ordinari e istantanei, i prelievi presso gli sportelli bancari in tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea e l’assistenza via chat per richiedere informazioni sul proprio conto. A ciò poi si aggiunge il supporto di un Selfy Assistant, pronto a fornire le proprie conoscenze in ambito economico per guidarvi nelle migliori scelte possibili, più l’addebito delle utenze gratuito.

Pagina richiesta apertura SelfyConto

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Pubblicato il 11 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
11 set 2026
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