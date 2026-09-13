Conto Arancio con interessi al 4% per 12 mesi, ecco la promo di ING

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente, la soluzione giusta su cui puntare in questo momento arriva da ING con il suo Conto Corrente Arancio che consente l’accesso anche al Conto Arancio, il conto deposito senza vincoli che ora garantisce il 4% di interessi per 12 mesi.

Per sfruttare la promo basta aprire il conto corrente e accreditare lo stipendio oppure ricevere un bonifico da almeno 1.000 euro sul conto. Per accedere alla promo e aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di ING, accessibile dal box qui di sotto.

Cosa prevede la promo di ING

Con il Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto ricco di vantaggi, scegliendo tra la versione Light a canone zero e quella Più con canone azzerabile, che aggiunge prelievi gratis in area euro e la carta di credito senza costi aggiuntivi.

Durante l’apertura del conto corrente, è possibile richiedere anche l’apertura di Conto Arancio, il conto deposito non vincolato proposto dalla banca. In questo modo, i nuovi clienti ING hanno la possibilità di ottenere interessi al 4% per i primi 12 mesi (si tratta del tasso annuo lordo).

La liquidità depositata in Conto Arancio non è vincolata e sarà sempre disponibile, con possibilità di trasferimento sul conto corrente. Il tasso è riconosciuto su un massimo di 200.000 euro, con liquidazione degli interessi alla fine dell’anno.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto. Il tasso promozionale è riconosciuto a condizione di impostare l’accredito dello stipendio oppure nel caso in cui si riceva un bonifico mensile da almeno 1.000 euro.

Si tratta di un’offerta disponibile a tempo limitato.