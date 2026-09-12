 I propri risparmi possono fruttare il 4% per 6 mesi con Banca Mediolanum
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I propri risparmi possono fruttare il 4% per 6 mesi con Banca Mediolanum

La promozione di Banca Mediolanum per chi apre un nuovo conto corrente online SelfyConto e un deposito a tempo.
I propri risparmi possono fruttare il 4% per 6 mesi con Banca Mediolanum
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La promozione di Banca Mediolanum per chi apre un nuovo conto corrente online SelfyConto e un deposito a tempo.
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Quanti hanno dei risparmi da parte e vorrebbero ottenere un piccolo guadagno senza pensare a investimenti o quant’altro possono valutare l’offerta di Banca Mediolanum, grazie alla quale è possibile ricevere il 4% annuo lordo sui depositi a 6 mesi, con le somme disponibili in qualsiasi momento (nell’eventualità si scelga di svincolare il proprio denaro prima della scadenza, la banca riconoscerà gli interessi maturati fino a quel momento). Per beneficiare dell’iniziativa occorre aprire un nuovo conto corrente SelfyConto entro il 30 ottobre, quindi richiedere l’apertura del Mediolanum Time Deposit entro il 6 novembre e accreditare il proprio settembre una settimana prima della scadenza del conto deposito. La somma minima che si può depositare corrisponde a 100 euro, quella massima invece raggiunge i 500.000 euro.

Pagina richiesta apertura SelfyConto

mediolanum time deposit

Al di là del conto deposito al 4%, Banca Mediolanum propone un conto corrente online a canone zero per il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Al termine del periodo promozionale il canone passa a 3,75 euro al mese, azzerabile se si opta per l’accredito dello stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

A proposito della carta di debito, anche quest’ultima è a canone zero per il primo anno, poi il canone passa a 10 euro l’anno. Eventualmente si può scegliere anche di avere soltanto la carta virtuale, utilizzabile tramite il wallet del proprio smartphone, indipendentemente sia esso un telefono Android o un iPhone.

Sono poi inclusi numerosi servizi gratuiti, tra cui l’invio di bonifici SEPA ordinari e istantanei, l’addebito delle utenze, i prelievi presso gli ATM in Italia e negli altri Paesi Ue, nonché l’assistenza via chat. Banca Mediolanum mette inoltre a disposizione di ciascun clienti il cosiddetto Selfy Assistant, un consulente finanziario che può offrire utili consigli sulla gestione del proprio patrimonio.

Pagina richiesta apertura SelfyConto

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Pubblicato il 12 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
12 set 2026
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