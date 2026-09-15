 Fino a 245€ di sconto su luce e gas con PULSEE: scopri il codice segreto
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Fino a 245€ di sconto su luce e gas con PULSEE: scopri il codice segreto

Scopri come ottenere fino a 245€ di sconto sulla fornitura di luce e gas con PULSEE grazie al nuovo codice promozionale segreto da inserire.
Fino a 245€ di sconto su luce e gas con PULSEE: scopri il codice segreto
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Scopri come ottenere fino a 245€ di sconto sulla fornitura di luce e gas con PULSEE grazie al nuovo codice promozionale segreto da inserire.
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Oggi puoi ottenere fino a 245 euro di sconto sulle forniture di luce e gas con PULSEE grazie al nuovo codice segreto promozionale. Cosa aspetti? Passa subito a PULSEE e inserisci il coupon PUIN245 mentre ti stai registrando. Si tratta di una promozione sensazionale che ti apre a un mondo di vantaggi.

Passa a PULSE

Attiva adesso una fornitura PULSEE scegliendo una delle soluzioni disponibili qui sotto. In fase di attivazione troverai già inserito il codice PUIN245 nel campo dedicato. Grazie a questo voucher otterrai 122,50 euro di sconto per ogni punto attivato, fino a un massimo di 245 euro sulle tue forniture di luce e gas. Come funziona la promozione?

In pratica, questo sconto ti verrà suddiviso in importi di 2,56 euro al mese per 48 mesi su ogni punto di fornitura attivato, rispettivamente per luce e/o gas con PULSEE. Il vantaggio non è solo economico. Infatti, tutte le offerte luce prevedono energia 100% certificata come proveniente da fonti rinnovabili. In pratica, ogni fornitura ha tutte le Garanzie d’Origine.

Le soluzioni luce e gas di PULSEE: tariffe con prezzi fantastici

Le soluzioni luce e gas di PULSEE offrono tariffe a prezzi fantastici per tutte le esigenze. Scegli una di quelle disponibili qui sotto e inizia a risparmiare subito. Grazie al codice PUIN245 ottieni fino a 245 euro di sconto. Cosa aspetti?

  • Luce e Gas Relax 36 mesi
    • prezzo fisso per 36 mesi
      • luce a 0,138 €/kWh
      • gas a 0,681 €/smc
Attiva Luce e Gas Relax 36 mesi
  • Luce e Gas Relax 24 mesi
    • prezzo fisso per 24 mesi
      • luce a 0,168 €/kWh
      • gas a 0,756 €/smc
Attiva Luce e Gas Relax 24 mesi
  • Luce Relax 36 mesi
    • prezzo fisso per 36 mesi
      • luce a 0,138 €/kWh
Attiva Luce Relax 36 mesi
  • Luce Relax 24 mesi
    • prezzo fisso per 24 mesi
      • luce a 0,168 €/kWh
Attiva Luce Relax 24 mesi
  • Gas Relax
    • prezzo fisso
      • gas a 0,756 €/smc
Attiva Gas Relax

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 set 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
15 set 2026
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