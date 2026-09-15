Fino a 245€ di sconto su luce e gas con PULSEE: scopri il codice segreto

Oggi puoi ottenere fino a 245 euro di sconto sulle forniture di luce e gas con PULSEE grazie al nuovo codice segreto promozionale. Cosa aspetti? Passa subito a PULSEE e inserisci il coupon PUIN245 mentre ti stai registrando. Si tratta di una promozione sensazionale che ti apre a un mondo di vantaggi.

Attiva adesso una fornitura PULSEE scegliendo una delle soluzioni disponibili qui sotto. In fase di attivazione troverai già inserito il codice PUIN245 nel campo dedicato. Grazie a questo voucher otterrai 122,50 euro di sconto per ogni punto attivato, fino a un massimo di 245 euro sulle tue forniture di luce e gas. Come funziona la promozione?

In pratica, questo sconto ti verrà suddiviso in importi di 2,56 euro al mese per 48 mesi su ogni punto di fornitura attivato, rispettivamente per luce e/o gas con PULSEE. Il vantaggio non è solo economico. Infatti, tutte le offerte luce prevedono energia 100% certificata come proveniente da fonti rinnovabili. In pratica, ogni fornitura ha tutte le Garanzie d’Origine.

Le soluzioni luce e gas di PULSEE: tariffe con prezzi fantastici

Le soluzioni luce e gas di PULSEE offrono tariffe a prezzi fantastici per tutte le esigenze. Scegli una di quelle disponibili qui sotto e inizia a risparmiare subito. Grazie al codice PUIN245 ottieni fino a 245 euro di sconto. Cosa aspetti?

Luce e Gas Relax 36 mesi prezzo fisso per 36 mesi luce a 0,138 €/kWh gas a 0,681 €/smc



Luce e Gas Relax 24 mesi prezzo fisso per 24 mesi luce a 0,168 €/kWh gas a 0,756 €/smc



Luce Relax 36 mesi prezzo fisso per 36 mesi luce a 0,138 €/kWh



Luce Relax 24 mesi prezzo fisso per 24 mesi luce a 0,168 €/kWh



Gas Relax prezzo fisso gas a 0,756 €/smc

