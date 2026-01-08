Satispay lancia Investimenti: tre fondi per iniziare

Ormai da tempo, Satispay non è più solo un’applicazione per pagare in mobilità. L’ennesimo step di questa lunga evoluzione passa ora dal lancio della nuova sezione Investimenti che segue quella del Salvadanaio Remunerato disponibile fin dal maggio scorso.

La nuova sezione Investimenti di Satispay

È possibile accedere a tre fondi: Obbligazionario, Bilanciato, Azionario Globale. Ognuno è pensato per rispondere a esigenze diverse, non sono previsti importi minimi e permettono di contare sulla flessibilità di riscatto oltre che sulla gestione automatica della fiscalità. La gestione è curata da Invesco, l’operatività è sottoposta alla supervisione e al controllo di Fondaco.

Di seguito le parole di Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay, che oggi conta oltre 6 milioni di utenti.

Da metà maggio a dicembre abbiamo visto investire più di 300.000 utenti. Credo sia un risultato che può raggiungere solo chi, come noi, interagisce ogni giorno con una community così numerosa e attenta. Aspetto ancora più interessante, non solo su Salvadanaio Remunerato sono stati depositati già oltre 120 milioni di euro, ma due investitori su tre hanno impostato un piano di accumulo ricorrente, riflettendo un’adozione rapida e consapevole del nostro servizio.

La fintech ha introdotto anche il programma di assegnazione di un IBAN personale che è possibile attivare direttamente dall’app. Questo permette di ricevere fondi da altri conti correnti (non collegati a Satispay). Prosegue Dalmasso.

Partiti per dare un’alternativa alla liquidità ferma sui conti, ora facciamo un passo in più. Ci rivolgiamo non solo a chi inizia, ma anche a chi già investe. Con questi nuovi strumenti rispondiamo all’esigenza di chi vuole costruirsi un’indipendenza finanziaria e pianificare il proprio futuro, proseguendo nella nostra missione di contribuire a una nuova cultura nella gestione del denaro per trasformare l’Italia da Paese di risparmiatori a Paese di investitori.

Tre fondi: Obbligazionario, Bilanciato, Azionario Globale

Nel dettaglio, Obbligazionario è un fondo che investe in obbligazioni corporate e titoli di stato europei, per chi ha obiettivi a breve termine (profilo di rischio basso e rendimento atteso contenuto), Bilanciato è un mix di azioni, obbligazioni e titoli di stato per progetti a medio termine (profilo di rischio medio e rendimento atteso moderato), mentre Azionario Globale contiene azioni di aziende leader mondiali, per chi investe sul lungo periodo (profilo di rischio più alto, rendimento atteso più elevato).