Carta Dedicata a Te, arrivati i primi 500 euro: cosa sapere

Come anticipato nei mesi scorsi, ieri (4 novembre) è stata attivata la Carta Dedicata a Te per il biennio 2026-2027. Significa che gli aventi diritto hanno ricevuto il primo accredito di 500 euro, il secondo arriverà poi nel mese di aprile. È l’aiuto riconosciuto a quasi 1,2 milioni di famiglie residenti in Italia, ritenute in difficoltà economiche.

I primi 500 euro della Carta Dedicata a Te

L’assegnazione è automatica, INPS e i Comuni identificano attraverso i loro sistemi i nuclei familiari che ne hanno facoltà. I requisiti per ottenerla sono questi: almeno tre persone, almeno un minore, ISEE inferiore ai 15.000 euro, assenza di altri strumenti di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.

Chi ne è già in possesso dagli anni scorsi e non ha perso il diritto dovrebbe aver già ricevuto automaticamente i 500 euro. Agli altri basterà invece presentarsi presso un ufficio di Poste Italiane per ritirare la tessera, presentando l’avviso ricevuto a casa, un documento di identità valido e il codice fiscale.

Chiudiamo con l’elenco dei prodotti che è possibile acquistare con la Carta Dedicata a Te, tutti generi alimentari di prima necessità. Va infine ricordato che presso negozi e supermercati convenzionati dà accesso a uno sconto del 15%.