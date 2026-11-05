Carta Dedicata a Te, arrivati i primi 500 euro: cosa sapere

Come anticipato nei mesi scorsi, ieri (4 novembre) è stata attivata la Carta Dedicata a Te per il biennio 2026-2027. Significa che gli aventi diritto hanno ricevuto il primo accredito di 500 euro, il secondo arriverà poi nel mese di aprile. È l’aiuto riconosciuto a quasi 1,2 milioni di famiglie residenti in Italia, ritenute in difficoltà economiche.
I primi 500 euro della Carta Dedicata a Te
L’assegnazione è automatica, INPS e i Comuni identificano attraverso i loro sistemi i nuclei familiari che ne hanno facoltà. I requisiti per ottenerla sono questi: almeno tre persone, almeno un minore, ISEE inferiore ai 15.000 euro, assenza di altri strumenti di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.
Chi ne è già in possesso dagli anni scorsi e non ha perso il diritto dovrebbe aver già ricevuto automaticamente i 500 euro. Agli altri basterà invece presentarsi presso un ufficio di Poste Italiane per ritirare la tessera, presentando l’avviso ricevuto a casa, un documento di identità valido e il codice fiscale.
Chiudiamo con l’elenco dei prodotti che è possibile acquistare con la Carta Dedicata a Te, tutti generi alimentari di prima necessità. Va infine ricordato che presso negozi e supermercati convenzionati dà accesso a uno sconto del 15%.
- Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine e cunicole;
- pescato fresco;
- tonno e carne in scatola;
- latte e derivati, uova, oli d’oliva e di semi;
- prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria;
- pizza e prodotti da forno surgelati;
- paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali;
- farine di cereali, ortaggi freschi, lavorati e surgelati;
- pomodori pelati e conserve di pomodoro;
- legumi, semi e frutti oleosi;
- frutta di qualunque tipologia;
- alimenti per bambini e per la prima infanzia, incluso il latte di formula;
- lieviti naturali;
- miele naturale;
- zuccheri, cacao in polvere e cioccolato;
- acque minerali;
- aceto di vino;
- caffè, tè e camomilla;
- prodotti DOP e IGP.