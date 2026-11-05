 Carta Dedicata a Te, arrivati i primi 500 euro: cosa sapere
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Carta Dedicata a Te, arrivati i primi 500 euro: cosa sapere

Dal 4 novembre è attiva la Carta Dedicata a Te: ecco i requisiti ISEE, come ritirare la tessera e quando arriverà il secondo accredito.
Carta Dedicata a Te, arrivati i primi 500 euro: cosa sapere
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Dal 4 novembre è attiva la Carta Dedicata a Te: ecco i requisiti ISEE, come ritirare la tessera e quando arriverà il secondo accredito.
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Come anticipato nei mesi scorsi, ieri (4 novembre) è stata attivata la Carta Dedicata a Te per il biennio 2026-2027. Significa che gli aventi diritto hanno ricevuto il primo accredito di 500 euro, il secondo arriverà poi nel mese di aprile. È l’aiuto riconosciuto a quasi 1,2 milioni di famiglie residenti in Italia, ritenute in difficoltà economiche.

I primi 500 euro della Carta Dedicata a Te

L’assegnazione è automatica, INPS e i Comuni identificano attraverso i loro sistemi i nuclei familiari che ne hanno facoltà. I requisiti per ottenerla sono questi: almeno tre persone, almeno un minore, ISEE inferiore ai 15.000 euro, assenza di altri strumenti di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.

Chi ne è già in possesso dagli anni scorsi e non ha perso il diritto dovrebbe aver già ricevuto automaticamente i 500 euro. Agli altri basterà invece presentarsi presso un ufficio di Poste Italiane per ritirare la tessera, presentando l’avviso ricevuto a casa, un documento di identità valido e il codice fiscale.

Chiudiamo con l’elenco dei prodotti che è possibile acquistare con la Carta Dedicata a Te, tutti generi alimentari di prima necessità. Va infine ricordato che presso negozi e supermercati convenzionati dà accesso a uno sconto del 15%.

  • Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine e cunicole;
  • pescato fresco;
  • tonno e carne in scatola;
  • latte e derivati, uova, oli d’oliva e di semi;
  • prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria;
  • pizza e prodotti da forno surgelati;
  • paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali;
  • farine di cereali, ortaggi freschi, lavorati e surgelati;
  • pomodori pelati e conserve di pomodoro;
  • legumi, semi e frutti oleosi;
  • frutta di qualunque tipologia;
  • alimenti per bambini e per la prima infanzia, incluso il latte di formula;
  • lieviti naturali;
  • miele naturale;
  • zuccheri, cacao in polvere e cioccolato;
  • acque minerali;
  • aceto di vino;
  • caffè, tè e camomilla;
  • prodotti DOP e IGP.

Fonte: Governo Italiano

Pubblicato il 5 nov 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
5 nov 2026
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