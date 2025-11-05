Satispay fa pagare in 3 rate: zero interessi, zero scartoffie

Satispay abbraccia il trend del BNPL (Buy Now Pay Later) e annuncia l’arrivo di Paga in 3. Come suggerisce il nome, è la nuova opzione che permette di effettuare pagamenti in tre rate, presso i negozi fisici e online convenzionati, senza dover compilare moduli o presentare documenti. La transazione è immediata, con un tap sullo smartphone.

BNPL anche per Satispay con Paga in 3

La disponibilità è prevista a partire da oggi e arriverà progressivamente a interessare tutti gli utenti entro le prossime settimane. Si tratta di un’opzione a interessi zero. Potrà essere selezionata per spese superiori a 30 euro.

Al momento del pagamento, l’utente inserisce l’importo totale e seleziona l’opzione Paga in 3. Si apre così una schermata di riepilogo che chiede di accettare il piano rateale, dopodiché la spesa è confermata e avviene il versamente del primo terzo della cifra. In seguito, l’acquirente riceverà un’email di conferma.

Le rate successive saranno addebitate sulla disponibilità del conto rispettivamente dopo un mese e dopo due mesi. Prima di ogni addebito arriverà una notifica di promemoria, per controllare di avere fondi sufficienti. Queste le parole di Alberto Dalmasso, CEO e co-founder.

Abbiamo seguito da vicino lo sviluppo del trend del Buy Now Pay Later, scegliendo di attendere il momento giusto per portarne tutti i vantaggi alla nostra community. Ora che abbiamo sei milioni di utenti, con oltre 400.000 esercenti il momento è arrivato. In Italia, il BNPL è già utilizzato per il 17% dei pagamenti online, ma solo il 4% per i pagamenti fisici.

Il numero uno di Satispay pone l’accento su un aspetto importante: l’esigenza di rendere i vantaggi del Buy Now Pay Later accessibili anche ai piccoli negozianti, a volte esclusi da opportunità di questo tipo.