 Conto Corrente Canone Zero e 4% di interesse con ING
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Conto Corrente Canone Zero e 4% di interesse con ING

Solo con ING hai un conto corrente a canone zero per sempre e la possibilità di ottenere il 4% annuo lordo su tutti i tuoi depositi.
Conto Corrente Canone Zero e 4% di interesse con ING
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Solo con ING hai un conto corrente a canone zero per sempre e la possibilità di ottenere il 4% annuo lordo su tutti i tuoi depositi.
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Scegli oggi stesso ING per gestire le tue finanze personali! Grazie alla nuova offerta ottieni un conto corrente a canone zero per sempre. Inoltre, su tutte le somme depositate per 12 mesi hai anche il 4% di interesse annuo lordo. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo e lascia che questa banca rivoluzioni il tuo modo di pensare e di gestire spese e guadagni.

Scegli iNG

Per accedere a questa promozione devi prima di tutto aprire Conto Corrente Arancio e, durante l’apertura, selezionare anche Conto Arancio, il conto deposito offerto da ING e perfettamente integrato nelle soluzioni offerte da questa banca. Una volta fatto questo, attivali entro il 30 novembre 2026 facendo un primo bonifico sul conto corrente e un bonifico sul conto deposito. Infine, accredita lo stipendio di almeno 1000 euro o ricevi un bonifico di almeno 1000 euro sul conto corrente entro e non oltre il 31 gennaio 2027.

Solo così ottieni il 4% annuo lordo per 12 mesi sui tuoi risparmi. Continuando a ricevere lo stipendio o effettuando il bonifico di almeno 1000 euro ogni mese, per i primi 12 mesi, hai il 4% di interesse annuo lordo su Conto Arancio fino a 200 mila euro! Un interesse così non lo trovi da nessun’altra parte. E il conto corrente rimane a canone zero per sempre. Questa è la nuova offerta firmata ING che ti permette di dare più valore ai tuoi risparmi e gestire in maniera più intelligente le tue spese.

Con ING hai un conto corrente a canone zero con tutto quello che ti serve

Scegliere ING per gestire le finanze personali significa accedere a un conto corrente canone zero con tutto quello che ti serve per sentirti bene davvero. Ecco cosa davvero hai incluso a zero euro nel tuo nuovo conto:

Scegli iNG
  • Carta di debito e di credito a canone zero
  • Prelievi gratis in Italia e in Europa
  • Bonifici ordinari e istantanei gratuiti
  • Bollettini, CBILL, pagoPA e F24 a costo zero

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Pubblicato il 19 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
19 ott 2026
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