 Canone azzerato e interessi al 4% per 6 mesi con il conto di Banca Mediolanum
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Canone azzerato e interessi al 4% per 6 mesi con il conto di Banca Mediolanum

Con Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto con interessi al 4% per 6 mesi e canone azzerato, ecco la promo.
Canone azzerato e interessi al 4% per 6 mesi con il conto di Banca Mediolanum
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Con Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto con interessi al 4% per 6 mesi e canone azzerato, ecco la promo.
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SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta l’opzione giusta per un nuovo conto corrente. Per i nuovi clienti, infatti, il conto in questione ha canone zero per un anno e include prelievi e bonifici gratis. Con l’accredito dello stipendio, inoltre, è possibile ottenere interessi al 4% per i primi 6 mesi, con la comodità di poter svincolare il capitale depositato in qualsiasi momento e senza perdere gli interessi. Il tasso promozionale è valido fino a 500.000 euro, garantendo la possibilità di ottenere un guadagno netto che può arrivare a 6.900 euro. Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto.

Apri qui SelfyConto

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Perché aprire SelfyConto

Con SelfyConto è possibile sfruttare un conto corrente ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo il canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese), ma per i clienti Under 30 è previsto un azzeramento a tempo indeterminato.

Il conto include la carta di debito, con canone zero per un anno e poi 10 euro all’anno, che permette di sfruttare prelievi gratis. Ci sono anche i bonifici senza commissioni. A disposizione dei clienti c’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno e poi di 20 euro all’anno.

Con Mediolanum è possibile accedere al conto titoli, per investire in vari prodotti finanziari. In aggiunta è possibile sfruttare interessi al 4% per i primi 6 mesi, impostando l’accredito dello stipendio, con possibilità di svincolo senza perdita degli interessi accumulati

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e completare una breve procedura di attivazione online. L’offerta in questione è valida per tutti i nuovi clienti e solo per un breve periodo di tempo. Per tutti i dettagli e per completare l’apertura del conto basta seguire il link riportato qui di sotto.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.

Pubblicato il 15 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
15 ott 2026
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