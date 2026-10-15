Canone azzerato e interessi al 4% per 6 mesi con il conto di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta l’opzione giusta per un nuovo conto corrente. Per i nuovi clienti, infatti, il conto in questione ha canone zero per un anno e include prelievi e bonifici gratis. Con l’accredito dello stipendio, inoltre, è possibile ottenere interessi al 4% per i primi 6 mesi, con la comodità di poter svincolare il capitale depositato in qualsiasi momento e senza perdere gli interessi. Il tasso promozionale è valido fino a 500.000 euro, garantendo la possibilità di ottenere un guadagno netto che può arrivare a 6.900 euro. Per accedere subito alla promozione basta raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto.

Perché aprire SelfyConto

Con SelfyConto è possibile sfruttare un conto corrente ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo il canone azzerato per un anno (invece di 3,75 euro al mese), ma per i clienti Under 30 è previsto un azzeramento a tempo indeterminato.

Il conto include la carta di debito, con canone zero per un anno e poi 10 euro all’anno, che permette di sfruttare prelievi gratis. Ci sono anche i bonifici senza commissioni. A disposizione dei clienti c’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone zero per un anno e poi di 20 euro all’anno.

Con Mediolanum è possibile accedere al conto titoli, per investire in vari prodotti finanziari. In aggiunta è possibile sfruttare interessi al 4% per i primi 6 mesi, impostando l’accredito dello stipendio, con possibilità di svincolo senza perdita degli interessi accumulati

Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e completare una breve procedura di attivazione online. L’offerta in questione è valida per tutti i nuovi clienti e solo per un breve periodo di tempo. Per tutti i dettagli e per completare l’apertura del conto basta seguire il link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.