SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta l’opzione giusta per un nuovo conto online. I nuovi clienti che scelgono questo conto possono sfruttare il canone azzerato per un anno (o a tempo indeterminato per i clienti Under 30) oltre a prelievi e bonifici gratis. In aggiunta, è possibile ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon in regalo. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile qui di sotto.
Le caratteristiche di SelfyConto
SelfyConto propone:
- canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per un anno oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30
- carta di debito con canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, e prelievi gratis in area euro, senza alcun importo minimo
- bonifici senza commissioni, sia per gli ordinari che per gli istantanei
- carta di credito con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno
- possibilità di usare le carte con i wallet digitali come Google Pay e Apple Pay
- fino a 250 euro in Buoni Amazon in regalo: 50 euro sono ottenibili utilizzando la carta di debito e spendendo almeno 50 euro mentre altri 200 euro saranno erogati sottoscrivendo un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca e spendendo 50 euro con la carta di debito
Si tratta, quindi, di un conto online completo e ricco di vantaggi che può garantire un’operatività completa e tanti bonus aggiuntivi. Per richiedere l’apertura del conto basta seguire il link qui di sotto. La procedura è rapida e permette l’accesso al nuovo conto in tempi minimi. L’offerta che include i Buoni Amazon in regalo sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile solo per i nuovi clienti.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico
. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.