SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta l’opzione giusta per un nuovo conto online. I nuovi clienti che scelgono questo conto possono sfruttare il canone azzerato per un anno (o a tempo indeterminato per i clienti Under 30) oltre a prelievi e bonifici gratis. In aggiunta, è possibile ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon in regalo. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile qui di sotto.

Le caratteristiche di SelfyConto

SelfyConto propone:

canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per un anno oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30

di 3,75 euro al mese che viene per un anno oppure a tempo indeterminato per i clienti Under 30 carta di debito con canone zero per un anno, poi 10 euro all’anno, e prelievi gratis in area euro , senza alcun importo minimo

, senza alcun importo minimo bonifici senza commissioni , sia per gli ordinari che per gli istantanei

, sia per gli ordinari che per gli istantanei carta di credito con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno

con canone zero per un anno, poi 20 euro all’anno possibilità di usare le carte con i wallet digitali come Google Pay e Apple Pay

fino a 250 euro in Buoni Amazon in regalo: 50 euro sono ottenibili utilizzando la carta di debito e spendendo almeno 50 euro mentre altri 200 euro saranno erogati sottoscrivendo un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca e spendendo 50 euro con la carta di debito

Si tratta, quindi, di un conto online completo e ricco di vantaggi che può garantire un’operatività completa e tanti bonus aggiuntivi. Per richiedere l’apertura del conto basta seguire il link qui di sotto. La procedura è rapida e permette l’accesso al nuovo conto in tempi minimi. L’offerta che include i Buoni Amazon in regalo sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile solo per i nuovi clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.