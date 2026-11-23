Il periodo del Black Friday è un buon momento anche per scegliere un nuovo conto corrente. La soluzione giusta, infatti, arriva da Crédit Agricole che mette a disposizione dei nuovi clienti il Conto Online a canone zero.
Questo prodotto include diversi vantaggi, come il conto deposito con interessi al 4% per 6 mesi, accessibile a tutti i correntisti, e la possibilità di ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon in regalo, combinando varie promo.
L’offerta in corso è valida fino al prossimo 30 novembre. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Crédit Agricole.
Cosa prevede la promo di Crédit Agricole
Con la promozione in corso, il Conto Online di Crédit Agricole presenta le seguenti caratteristiche:
- canone zero, senza requisiti da rispettare
- carta di debito abbinata, con canone zero per 2 anni, poi 2 euro al mese
- prelievi gratis dagli ATM Crédit Agricole, con carta di debito
- bonifici senza commissioni
- possibilità di richiedere la carta di credito con canone di 49,99 euro all’anno
- possibilità di assistenza in filiale in caso di necessità
- conto deposito con interessi al 4% (tasso annuo lordo) per 6 mesi
Per tutti i nuovi clienti è possibile ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon:
- 50 euro di welcome bonus
- 100 euro con accredito di stipendio o pensione
- fino a 150 euro come cashback delle spese con carta di debito sostenute nei primi due mesi dall’apertura (per ottenere il bonus massimo bisogna spendere almeno 3.000 euro)
- fino a 500 euro con la promo porta un amico
Per sfruttare subito la promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire poi una breve procedura di apertura online. Si tratta di un’offerta a tempo limitato che può garantire notevoli vantaggi a chi sceglie oggi un nuovo conto affidandosi a Crédit Agricole.