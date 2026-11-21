La nuova promozione di Crédit Agricole consente ai nuovi clienti di ottenere fino a 800 euro in Buoni Regalo Amazon. Al centro dell’iniziativa vi è il conto corrente online della banca francese, a canone zero per tutti coloro che lo apriranno entro il 30 novembre.

Associata al conto vi è la carta di debito Crédit Agricole Visa. A canone gratuito per due anni, è utilizzabile sia nei negozi fisici che online, con la possibilità di pagare tramite smartphone collegandola ai principali wallet digitali oggi disponibili. Un’altra promozione attiva è il 4% annuo lordo per 6 mesi sul conto deposito, un’occasione per chi vuole ottenere un rendimento sicuro dai propri risparmi.

Entriamo ora più nel dettaglio della promo. Per raggiungere l’importo complessivo di 800 euro occorre soddisfare i seguenti requisiti:

aprire il conto online inserendo il codice promozionale VISA , richiedendo la carta di debito VISA ed effettuando una transazione di qualsiasi importo entro 60 giorni dall’apertura (50 euro in Buoni Regalo)

, richiedendo la carta di debito VISA ed effettuando una transazione di qualsiasi importo entro 60 giorni dall’apertura (50 euro in Buoni Regalo) accreditare lo stipendio o la pensione (100 euro in Buoni Regalo)

(100 euro in Buoni Regalo) effettuare una spesa complessiva di almeno 3.000 euro entro il 14 marzo (150 euro in Buoni Regalo)

entro il 14 marzo (150 euro in Buoni Regalo) invitare i propri amici ad aprire un nuovo conto online con Crédit Agricole (fino a 500 euro in Buoni Regalo, di cui 50 euro per ogni amico o 100 euro se accredita lo stipendio o la pensione)

I Buoni Regalo spendibili su Amazon.it saranno disponibili per la richiesta entro 120 giorni dalla data di verifica dei requisiti, fissata al 14 marzo. Per ricevere i buoni Amazon occorre altresì essere ancora titolari del conto corrente online.

Come si legge dal regolamento, la disponibilità dell’omaggio sarà visibile all’interno della sezione CA Club, all’interno dell’app ufficiale Crédit Agricole. Da qui dovrà pervenire la richiesta, da presentarsi entro e non oltre il 31 ottobre dello stesso anno.