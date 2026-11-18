SelfyConto è il conto corrente online a canone gratuito che ti permette di ottenere come regalo di benvenuto fino a 250 euro in Buoni Amazon. Cosa stai aspettando? Approfitta adesso dell’offerta! Al momento è ancora disponibile, ma pensiamo potrebbe terminare da un momento all’altro. Quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi aggiudicartela. Fai tutto online direttamente dal tuo dispositivo.
Hai due soluzioni disponibili tra cui scegliere, in base alla tua età effettiva. Infatti, SelfyConto Under 30 è la soluzione pensata per tutti coloro che non hanno ancora compiuto trent’anni e che cercano un conto corrente smart in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Inoltre, hai canone gratuito fino ai 30 anni. Niente male vero?
La seconda soluzione è SelfyConto Over 30, pensata per tutti coloro che hanno già compiuto i trent’anni e che cercano un conto corrente completo a canone gratuito il primo anno, azzerabile accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. La promozione per azzerare il canone è disponibile fino al 12 dicembre 2027.
Tutte e due le soluzioni offrono la possibilità di effettuare bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei gratuiti. Inoltre, è possibile prelevare denaro contante presso gli ATM in area Euro senza alcun costo né alcuna commissione. Ma non è tutto. Infatti, tutti i clienti di SelfyConto hanno anche SSD, addebito delle utenze e assistenza via chat gratuiti.
Come ottenere fino a 250€ in Buoni Amazon con SelfyConto a Canone Gratuito
Siamo sicuri che non stai più nella pelle per sapere come puoi ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon con SelfyConto a Canone Gratuito. Seguendo questi semplicissimi passaggi ti ritroverai con questi buoni da spendere come e quando vuoi all’interno della piattaforma del re dello shopping online.
- Apri adesso SelfyConto approfittando della promozione ancora disponibile.
- Spendi almeno 50 euro con la carta di debito MasterCard una volta aperto e attivato il conto per ottenere un Buono Amazon di 50 euro.
- Spendi almeno 50 euro con la carta di debito MasterCard e sottoscrivi un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca per ottenere un Buono Amazon di 200 euro.