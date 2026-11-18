SelfyConto è il conto corrente online a canone gratuito che ti permette di ottenere come regalo di benvenuto fino a 250 euro in Buoni Amazon. Cosa stai aspettando? Approfitta adesso dell’offerta! Al momento è ancora disponibile, ma pensiamo potrebbe terminare da un momento all’altro. Quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi aggiudicartela. Fai tutto online direttamente dal tuo dispositivo.

Hai due soluzioni disponibili tra cui scegliere, in base alla tua età effettiva. Infatti, SelfyConto Under 30 è la soluzione pensata per tutti coloro che non hanno ancora compiuto trent’anni e che cercano un conto corrente smart in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Inoltre, hai canone gratuito fino ai 30 anni. Niente male vero?

La seconda soluzione è SelfyConto Over 30, pensata per tutti coloro che hanno già compiuto i trent’anni e che cercano un conto corrente completo a canone gratuito il primo anno, azzerabile accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. La promozione per azzerare il canone è disponibile fino al 12 dicembre 2027.

Tutte e due le soluzioni offrono la possibilità di effettuare bonifici SEPA in euro ordinari e istantanei gratuiti. Inoltre, è possibile prelevare denaro contante presso gli ATM in area Euro senza alcun costo né alcuna commissione. Ma non è tutto. Infatti, tutti i clienti di SelfyConto hanno anche SSD, addebito delle utenze e assistenza via chat gratuiti.

Come ottenere fino a 250€ in Buoni Amazon con SelfyConto a Canone Gratuito

Siamo sicuri che non stai più nella pelle per sapere come puoi ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon con SelfyConto a Canone Gratuito. Seguendo questi semplicissimi passaggi ti ritroverai con questi buoni da spendere come e quando vuoi all’interno della piattaforma del re dello shopping online.

Apri adesso SelfyConto approfittando della promozione ancora disponibile. Spendi almeno 50 euro con la carta di debito MasterCard una volta aperto e attivato il conto per ottenere un Buono Amazon di 50 euro. Spendi almeno 50 euro con la carta di debito MasterCard e sottoscrivi un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca per ottenere un Buono Amazon di 200 euro.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.