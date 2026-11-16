 Revolut e amministrazione giudiziaria: la posizione della banca
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Revolut e amministrazione giudiziaria: la posizione della banca

Revolut non entra ancora nel merito del procedimento e conferma la piena operatività dei servizi in Italia dopo l'intervento del Tribunale.
Revolut e amministrazione giudiziaria: la posizione della banca
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Revolut non entra ancora nel merito del procedimento e conferma la piena operatività dei servizi in Italia dopo l'intervento del Tribunale.
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La posizione di Revolut a proposito di quanto stabilito dal Tribunale di Milano che ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno della filiale italiana è chiara: la società ne prende atto, ma almeno per il momento si astiene dal commentare i procedimenti legali e amministrativi nello specifico. Abbiamo chiesto all’azienda un chiarimento sulla questione. La dichiarazione ufficiale è quella già riportata alla notizia di questa mattina, la riprendiamo di seguito.

Revolut prende atto della decisione del Tribunale di Milano e collaborerà pienamente con le autorità italiane. Pur non potendo commentare specifici procedimenti legali e amministrativi in corso, possiamo confermare che i nostri servizi bancari retail e commerciali in Italia continuano ad operare normalmente, senza alcuna interruzione per i nostri clienti.

La posizione di Revolut sull’amministrazione giudiziaria

Vale la pena riportare le informazioni di contesto a cui la banca fa riferimento, per inquadrare la vicenda. Il primo è relativo al meccanismo giuridico citato (l’amministrazione giudiziaria, appunto), una misura strettamente preventiva e amministrativa, non un’imputazione penale, né una sanzione o un accertamento di complicità societaria.

Il secondo, invece, riguarda il fatto che la procedura prevede che il provvedimento sia emesso senza avvisare la società preventivamente. Di conseguenza, Revolut lo sta ancora esaminando insieme ai propri consulenti e, fino al termine dell’analisi, non rilascerà alcun commento aggiuntivo. Va poi aggiunto che la supervisione è applicata esclusivamente alle attività italiane, non in altri Paesi.

La responsabilità della banca sui controlli antiriciclaggio

L’azienda è stata ritenuta responsabile di non aver implementato controlli antiriciclaggio sufficientemente efficaci, mostrando così il fianco ad attività e transazioni illecite. Dalle verifiche effettuate sarebbero emerse carenze tali da consentire di occultare o trasferire oltre 76 milioni di euro che avrebbero potuto essere intercettati.

4 milioni di clienti in Italia, 80 milioni nel mondo

Sulle pagine del sito ufficiale si legge che la banca è già stata scelta da oltre 80 milioni di persone in tutto il mondo e ha 4 milioni di clienti in Italia. Come riportato nella dichiarazione in apertura, è bene sottolineare che, chi la utilizza per gestire il proprio denaro, può continuare a farlo senza interruzioni.

La sanzione, il furto dati e il down di ottobre

La vicenda si inserisce in un 2026 non semplice per Revolut. Prima la sanzione da più di 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette, poi il furto dati dei clienti avvenuto tramite una PEC compromessa, infine il lungo down di fine ottobre attribuito a un guasto su Google Cloud.

Pubblicato il 16 nov 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
16 nov 2026
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