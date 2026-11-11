 SelfyConto: controllo totale delle tue finanze e fino a 250€ in Buoni Amazon
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SelfyConto: controllo totale delle tue finanze e fino a 250€ in Buoni Amazon

Con SelfyConto ottieni un conto corrente che ti permette di prendere il controllo delle tue finanze e ti regala fino a 250€ in Buoni Amazon.
SelfyConto: controllo totale delle tue finanze e fino a 250€ in Buoni Amazon
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Con SelfyConto ottieni un conto corrente che ti permette di prendere il controllo delle tue finanze e ti regala fino a 250€ in Buoni Amazon.
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SelfyConto è la soluzione perfetta per prendere il controllo totale delle tue finanze e ottenere in regalo fino a 250 euro in Buoni Amazon. Si tratta di un conto corrente online costruito da Mediolanum per fare la differenza. Quindi puoi dormire sonni tranquilli, i tuoi risparmi rimarranno al sicuro e potrai gestire spese e accrediti direttamente dal tuo smartphone grazie alla praticissima applicazione. Cosa aspetti? Apri SelfyConto adesso!

Apri SelfyConto

Fai tutto direttamente dal tuo dispositivo, senza dover passare per una filiale. Infatti, seguendo le indicazioni a schermo ci metterai solo pochi minuti. Con SPID l’apertura è ancora più veloce. Tutto quello che ti serve ogni giorno ce l’hai: accredito stipendio, bonifici, prelievi, carte e pagamento con smartphone. Potrai gestire l’operatività del tuo conto ovunque tu sia, anche in viaggio. Potrai anche inviare e ricevere denaro senza costi con Bancomat Pay e Plick.

E se apri SelfyConto cointestato, dividi automaticamente le spese quotidiane. I movimenti sono trasparenti e hai zero commissioni nascoste. Tutto è accessibile, verificabile e chiaro. Niente brutte sorprese. Addirittura, direttamente dalla stessa app potrai fare trading beneficiando di un ecosistema familiare, lo stesso con cui gestisci i tuoi risparmi e le tue finanze. Insomma, nessuno può darti quello che ti dà Mediolanum con SelfyConto che ti permette di avere fino a 250 euro in Buoni Amazon.

Come ottenere fino a 250€ in Buoni Amazon con SelfyConto

Aprendo SelfyConto oggi stesso puoi ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon. Si tratta di un’ottima promozione che premia i nuovi clienti e la loro fedeltà. Prima di tutto, apri SelfyConto adesso e attivalo. Una volta fatto questo, richiedi la tua Carta di Debito MasterCard e spendi almeno 40 euro per ottenere i primi 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it.

Apri SelfyConto

Successivamente, per te ci sono fino a 200 euro in Buoni Regali Amazon.it se spendi almeno 50 euro con Carta di Debito MasterCard e sottoscrivi un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.

Pubblicato il 11 nov 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 nov 2026
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