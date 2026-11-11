SelfyConto: controllo totale delle tue finanze e fino a 250€ in Buoni Amazon

SelfyConto è la soluzione perfetta per prendere il controllo totale delle tue finanze e ottenere in regalo fino a 250 euro in Buoni Amazon. Si tratta di un conto corrente online costruito da Mediolanum per fare la differenza. Quindi puoi dormire sonni tranquilli, i tuoi risparmi rimarranno al sicuro e potrai gestire spese e accrediti direttamente dal tuo smartphone grazie alla praticissima applicazione. Cosa aspetti? Apri SelfyConto adesso!

Fai tutto direttamente dal tuo dispositivo, senza dover passare per una filiale. Infatti, seguendo le indicazioni a schermo ci metterai solo pochi minuti. Con SPID l’apertura è ancora più veloce. Tutto quello che ti serve ogni giorno ce l’hai: accredito stipendio, bonifici, prelievi, carte e pagamento con smartphone. Potrai gestire l’operatività del tuo conto ovunque tu sia, anche in viaggio. Potrai anche inviare e ricevere denaro senza costi con Bancomat Pay e Plick.

E se apri SelfyConto cointestato, dividi automaticamente le spese quotidiane. I movimenti sono trasparenti e hai zero commissioni nascoste. Tutto è accessibile, verificabile e chiaro. Niente brutte sorprese. Addirittura, direttamente dalla stessa app potrai fare trading beneficiando di un ecosistema familiare, lo stesso con cui gestisci i tuoi risparmi e le tue finanze. Insomma, nessuno può darti quello che ti dà Mediolanum con SelfyConto che ti permette di avere fino a 250 euro in Buoni Amazon.

Come ottenere fino a 250€ in Buoni Amazon con SelfyConto

Aprendo SelfyConto oggi stesso puoi ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon. Si tratta di un’ottima promozione che premia i nuovi clienti e la loro fedeltà. Prima di tutto, apri SelfyConto adesso e attivalo. Una volta fatto questo, richiedi la tua Carta di Debito MasterCard e spendi almeno 40 euro per ottenere i primi 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it.

Successivamente, per te ci sono fino a 200 euro in Buoni Regali Amazon.it se spendi almeno 50 euro con Carta di Debito MasterCard e sottoscrivi un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.