SelfyConto: controllo totale delle tue finanze e fino a 250€ in Buoni Amazon

SelfyConto è la soluzione perfetta per prendere il controllo totale delle tue finanze e ottenere in regalo fino a 250 euro in Buoni Amazon. Si tratta di un conto corrente online costruito da Mediolanum per fare la differenza. Quindi puoi dormire sonni tranquilli, i tuoi risparmi rimarranno al sicuro e potrai gestire spese e accrediti direttamente dal tuo smartphone grazie alla praticissima applicazione. Cosa aspetti? Apri SelfyConto adesso!
Fai tutto direttamente dal tuo dispositivo, senza dover passare per una filiale. Infatti, seguendo le indicazioni a schermo ci metterai solo pochi minuti. Con SPID l’apertura è ancora più veloce. Tutto quello che ti serve ogni giorno ce l’hai: accredito stipendio, bonifici, prelievi, carte e pagamento con smartphone. Potrai gestire l’operatività del tuo conto ovunque tu sia, anche in viaggio. Potrai anche inviare e ricevere denaro senza costi con Bancomat Pay e Plick.
E se apri SelfyConto cointestato, dividi automaticamente le spese quotidiane. I movimenti sono trasparenti e hai zero commissioni nascoste. Tutto è accessibile, verificabile e chiaro. Niente brutte sorprese. Addirittura, direttamente dalla stessa app potrai fare trading beneficiando di un ecosistema familiare, lo stesso con cui gestisci i tuoi risparmi e le tue finanze. Insomma, nessuno può darti quello che ti dà Mediolanum con SelfyConto che ti permette di avere fino a 250 euro in Buoni Amazon.
Come ottenere fino a 250€ in Buoni Amazon con SelfyConto
Aprendo SelfyConto oggi stesso puoi ottenere fino a 250 euro in Buoni Amazon. Si tratta di un’ottima promozione che premia i nuovi clienti e la loro fedeltà. Prima di tutto, apri SelfyConto adesso e attivalo. Una volta fatto questo, richiedi la tua Carta di Debito MasterCard e spendi almeno 40 euro per ottenere i primi 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it.
Successivamente, per te ci sono fino a 200 euro in Buoni Regali Amazon.it se spendi almeno 50 euro con Carta di Debito MasterCard e sottoscrivi un Prodotto Protezione/Risparmio Gestito con Selfy Assistant o con i canali digitali della Banca.