Fino a 300€ in Buoni Amazon con il conto corrente online di Crédit Agricole

La promozione “Crédit Agricole ti premia con Visa” consente di riscattare fino a 300 euro in Buoni Regalo Amazon. Per attivare la promo è necessario aprire il conto corrente online Crédit Agricole e inserire in fase di apertura il codice VISA nell’apposito campo.
In seguito, occorre effettuare almeno una transazione entro 60 giorni per ricevere il primo buono regalo da 50 euro. La spesa può essere di qualsiasi importo, l’importante è che avvenga entro tre mesi dalla sottoscrizione del conto online e la richiesta della carta di debito VISA con cui realizzare almeno una spesa nei primi due mesi.
Per partecipare alla promozione attiva occorre aprire un nuovo conto corrente con la banca Crédit Agricole entro il 12 gennaio 2027.
Un secondo buono regalo Amazon.it del valore di 100 euro lo si ottiene con l’accredito dello stipendio o della pensione sul conto da poco aperto. La procedura in questione deve essere completata entro il 14 marzo del prossimo anno.
A questo proposito, il regolamento chiarisce che è necessario mantenere attivo l’accredito almeno fino al 14 marzo. In caso contrario, invece, non si ha diritto a ottenere il buono spendibile sul marketplace più famoso qui da noi in Italia.
Infine, si ha diritto a un terzo buono regalo Amazon.it, il cui importo può raggiungere i 150 euro in base alla spesa totale minima da effettuare entro 60 giorni dalla data di apertura del nuovo conto corrente. Nel dettaglio, la banca francese riconosce:
- un buono Amazon da 50 euro se la spesa totale minima è compresa tra 1.000 e 1.999,99 euro;
- un buono Amazon da 100 euro se la spesa totale minima è compresa tra 2.000 e 2.999 euro
- un buono Amazon da 150 euro se la spesa totale minima è pari o superiore a 3.000 euro
La carta da utilizzare per i pagamento, chiarisce il regolamento, è la carta di debito internazionale Visa Debit.