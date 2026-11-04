Fino a 250 euro in buoni regalo Amazon con SelfyConto

L’apertura di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, consente di accedere alla nuova promo della banca meneghina con cui è possibile ottenere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon da spendere su amazon.it. L’iniziativa è rivolta a tutti i nuovi clienti che scelgono di aprire un nuovo conto online.

I primi 50 euro in buoni Amazon si riscattano aprendo SelfyConto entro l’8 gennaio e spendendo almeno 50 euro entro il 30 aprile con la Mediolanum Card, la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard e richiedibile direttamente in fase di apertura del conto.

Gli altri 200 euro spendibili su amazon.it richiedono l’attivazione di un prodotto protezione o un prodotto di risparmio gestito, con perfezionamento del contratto entro il 31 maggio.

I prodotti protezione tra cui scegliere sono:

Mediolanum Protezione Vita di Mediolanum Vita S.p.A.

SelfyCare LifeProject di Mediolanum Vita S.p.A.

Mediolanum Protezione Casa e Famiglia di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

Invece i prodotti di risparmio gestito sono i seguenti:

Fondi comuni di investimento di diritto italiano appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi

Servizio di gestione individuale di portafoglio Mediolanum My Style di Banca Mediolanum S.p.A.

Fondi comuni di investimento di diritto irlandese Mediolanum Best Brands e Challenge Funds, di Mediolanum International Funds Ltd

Prodotto di investimento assicurativo Mediolanum Personal PIR di Mediolanum Vita S.p.A.

FONDI e SICAV istituiti da case terze non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e distribuiti da Banca Mediolanum

Prodotto di investimento assicurativo Mediolanum Intelligent Life Plan di Mediolanum Vita S.p.A.

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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.