Fino a 250 euro in buoni regalo Amazon con SelfyConto

L’apertura di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, consente di accedere alla nuova promo della banca meneghina con cui è possibile ottenere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon da spendere su amazon.it. L’iniziativa è rivolta a tutti i nuovi clienti che scelgono di aprire un nuovo conto online.
I primi 50 euro in buoni Amazon si riscattano aprendo SelfyConto entro l’8 gennaio e spendendo almeno 50 euro entro il 30 aprile con la Mediolanum Card, la carta di debito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard e richiedibile direttamente in fase di apertura del conto.
Gli altri 200 euro spendibili su amazon.it richiedono l’attivazione di un prodotto protezione o un prodotto di risparmio gestito, con perfezionamento del contratto entro il 31 maggio.
I prodotti protezione tra cui scegliere sono:
- Mediolanum Protezione Vita di Mediolanum Vita S.p.A.
- SelfyCare LifeProject di Mediolanum Vita S.p.A.
- Mediolanum Protezione Casa e Famiglia di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Invece i prodotti di risparmio gestito sono i seguenti:
- Fondi comuni di investimento di diritto italiano appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi
- Servizio di gestione individuale di portafoglio Mediolanum My Style di Banca Mediolanum S.p.A.
- Fondi comuni di investimento di diritto irlandese Mediolanum Best Brands e Challenge Funds, di Mediolanum International Funds Ltd
- Prodotto di investimento assicurativo Mediolanum Personal PIR di Mediolanum Vita S.p.A.
- FONDI e SICAV istituiti da case terze non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e distribuiti da Banca Mediolanum
- Prodotto di investimento assicurativo Mediolanum Intelligent Life Plan di Mediolanum Vita S.p.A.
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. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi “Promo Selfy ed. Novembre 2026”, valida dal 01/11/2026 al 31/12/2026, riservata ai nuovi clienti primi intestatari di SelfyConto che perfezionino il contratto e relativa emissione della carta di debito entro il 08/01/2027. Buono regalo Amazon.it di 50€ riconosciuto a seguito dell’utilizzo della carta di debito secondo le modalità indicate nel regolamento entro il 30/04/2027. Per il Buono Regalo Amazon.it di 200€ è richiesta anche la sottoscrizione di un prodotto protezione o di risparmio gestito tramite Selfy Assistant o canali digitali della Banca, ove previsto, nel periodo dal 01/11/2026 al 30/04/2027, con perfezionamento entro il 31/05/2027. La verifica dei requisiti sarà effettuata dalla Società Promotrice entro il 15/06/2027. L’iniziativa è soggetta a termini, condizioni, limitazioni ed esclusioni previste dal regolamento completo, depositato presso Testoni & Testoni Promotion S.r.l., Via Martiri di Belfiore 3, 20073 Opera (MI), e disponibile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a premio” del sito della Banca. Per le condizioni di accesso, condizioni economiche e contrattuali di SelfyConto fare riferimento ai Fogli Informativi e alle Norme Contrattuali nella sezione Trasparenza su bancamediolanum.it. Prima della sottoscrizione dei prodotti distribuiti da Banca Mediolanum, leggere il materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it e sul sito delle rispettive Società emittenti. *Buono Regalo Amazon.it soggetto a restrizioni: vedi amazon.it/gc-legal.