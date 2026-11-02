SelfyConto, debutta una nuova promo: fino a 250€ in buoni Amazon

Banca Mediolanum ha lanciato la nuova operazione a premi Promo Selfy, valida dal 1° novembre al 31 dicembre. L’iniziativa consente ai nuovi clienti del conto corrente online di ottenere fino a 250 euro in buoni regalo Amazon, spendibili in seguito sul marketplace amazon.it.

I primi 50 euro si guadagnano con l’apertura di SelfyConto tramite il sito bancamediolanum.it entro l’8 gennaio e la relativa emissione della carta di debito Mediolanum Card, appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard. L’altro requisito da soddisfare è spendere almeno 50 euro entro il 30 aprile 2027 con la carta collegata al conto.

I restanti 200 euro si ricevono con la sottoscrizione di un prodotto protezione con premio annuo di almeno 150 euro, oppure un prodotto di risparmio gestito con un versamento iniziale di almeno 1.800 euro, entro il 31 maggio 2027.

I prodotti protezione di Banca Mediolanum sono i seguenti:

Mediolanum Protezione Vita di Mediolanum Vita S.p.A.

Mediolanum Protezione Casa e Famiglia di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

SelfyCare LifeProject di Mediolanum Vita S.p.A.

Invece i prodotti di risparmio gestito sono i seguenti:

Servizio di gestione individuale di portafogli Mediolanum My Style di Banca Mediolanum S.p.A.

Prodotto di investimento assicurativo Mediolanum Personal PIR di Mediolanum Vita S.p.A.

Prodotto di investimento assicurativo Mediolanum Intelligent Life Plan di Mediolanum Vita S.p.A.

Fondi e SICAV istituiti da case terze non appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum e distribuiti da Banca Mediolanum

Fondi comuni di investimento di diritto irlandese Mediolanum Best Brands e Challenge Funds, di Mediolanum International Funds Ltd

Fonti comuni di investimento di diritto italiano appartenenti al Sistema Mediolanum Fondi Italia di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Il buono regalo Amazon del valore di 50 euro e il buono Amazon da 200 euro si riceveranno entro sei mesi dalla conclusione della Manifestazione, dunque nella seconda metà del 2027.

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Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.