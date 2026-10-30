Conto Crédit Agricole: canone zero, 4% per 4 mesi e fino a 650€ in Buoni Amazon

Per un nuovo conto corrente è possibile puntare sul Conto Online di Crédit Agricole, un prodotto a canone zero che mette a disposizione diversi vantaggi, con la possibilità di accedere al conto deposito con interessi al 4% per 4 mesi e di ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile premendo sul box qui di sotto.

Il conto giusto da scegliere oggi

Con Crédit Agricole è possibile sfruttare un conto a canone zero, senza alcun requisito da rispettare. Al conto è abbinata la carta di debito (gratuita per due anni, poi 2 euro al mese). C’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone annuo di 49,99 euro. Da segnalare che i prelievi dagli ATM Crédit Agricole e i bonifici sono gratis.

Per i nuovi clienti che scelgono oggi Crédit Agricole c’è la possibilità di ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon:

50 euro come welcome bonus

100 euro acreditando stipendio/pensione

fino a 100 euro come cashback per l’utlizzo della carta

fino a 400 euro con la promo Porta un amico (50 euro per ogni amico invitato che apre il conto)

In aggiunta, è possibile aprire un conto deposito abbinato al conto corrente che garantisce un tasso annuo lordo pari al 4% per un vincolo di 4 mesi, senza alcuna spesa di gestione.

Si tratta di un conto che consente di eliminare i costi di gestione, garantendo tanti vantaggi e bonus extra oltre alla possibilità di richiedere, se necessario, assistenza in filiale.

Per aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto e completare poi una breve procedura di sottoscrizione online. La promozione descritta è valida solo per un breve periodo di tempo.