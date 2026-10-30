 Conto Crédit Agricole: canone zero, 4% per 4 mesi e fino a 650€ in Buoni Amazon
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Conto Crédit Agricole: canone zero, 4% per 4 mesi e fino a 650€ in Buoni Amazon

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile accedere a un conto che include fino a 650 euro in Buoni Amazon e interessi al 4% per 4 mesi
Conto Crédit Agricole: canone zero, 4% per 4 mesi e fino a 650€ in Buoni Amazon
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Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile accedere a un conto che include fino a 650 euro in Buoni Amazon e interessi al 4% per 4 mesi
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Per un nuovo conto corrente è possibile puntare sul Conto Online di Crédit Agricole, un prodotto a canone zero che mette a disposizione diversi vantaggi, con la possibilità di accedere al conto deposito con interessi al 4% per 4 mesi e di ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon. Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile premendo sul box qui di sotto.

Apri qui il Conto Crédit Agricole

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Il conto giusto da scegliere oggi

Con Crédit Agricole è possibile sfruttare un conto a canone zero, senza alcun requisito da rispettare. Al conto è abbinata la carta di debito (gratuita per due anni, poi 2 euro al mese). C’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone annuo di 49,99 euro. Da segnalare che i prelievi dagli ATM Crédit Agricole e i bonifici sono gratis. 

Per i nuovi clienti che scelgono oggi Crédit Agricole c’è la possibilità di ottenere fino a 650 euro in Buoni Amazon:

  • 50 euro come welcome bonus
  • 100 euro acreditando stipendio/pensione
  • fino a 100 euro come cashback per l’utlizzo della carta
  • fino a 400 euro con la promo Porta un amico (50 euro per ogni amico invitato che apre il conto)

In aggiunta, è possibile aprire un conto deposito abbinato al conto corrente che garantisce un tasso annuo lordo pari al 4% per un vincolo di 4 mesi, senza alcuna spesa di gestione.

Si tratta di un conto che consente di eliminare i costi di gestione, garantendo tanti vantaggi e bonus extra oltre alla possibilità di richiedere, se necessario, assistenza in filiale.

Per aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto e completare poi una breve procedura di sottoscrizione online. La promozione descritta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Apri qui il Conto Crédit Agricole

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Pubblicato il 30 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
30 ott 2026
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