Interessi al 4% per 6 mesi con Banca Mediolanum: la promo sta per scadere

SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Per i nuovi clienti che aprono il conto entro il 30 ottobre 2026, infatti, c’è la possibilità di sfruttare Mediolanum Time Deposit, il conto deposito che, in caso di accredito dello stipendio, permette di ottenere interessi al 4% per i primi 6 mesi, con possibilità di svincolare il denaro senza la perdita degli interessi maturati. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo e in grado di garantire l’accesso a un servizio bancario molto vantaggioso.

Le caratteristiche del conto corrente

Il conto proposto presenta tutto quello che serve ai risparmiatori, garantendo un accesso completo a un servizio bancario ricco di funzionalità e in grado di soddisfare appieno tutte le necessità degli utenti.

SelfyConto presenta le seguenti caratteristiche:

canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per il primo anno o a tempo indeterminato per i clienti Under 30

di 3,75 euro al mese che viene o a tempo indeterminato per i clienti Under 30 carta di debito con canone di 10 euro all’anno che viene azzerato per il primo anno

con canone di 10 euro all’anno che viene azzerato per il primo anno prelievi gratuiti in area euro

bonifici senza commissioni , sia ordinari che istantanei

, sia ordinari che istantanei carta di credito con canone di 20 euro all’anno che viene azzerato per il primo anno

con canone di 20 euro all’anno che viene azzerato per il primo anno accesso al conto trading per investire

per investire Mediolanum Time Deposit con interessi al 4% per 6 mesi (tasso annuo lordo) in caso di accredito dello stipendio; il conto deposito permette di svincolare il denaro depositato senza la perdita degli interessi maturati

La promozione con il conto deposito con tasso al 4% è valida per i nuovi clienti che apriranno il conto tramite una procedura online entro il prossimo 30 ottobre 2026. Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Promo Time Deposit 4% – Edizione settembre 2026 valida dal 01/09/2026 al 30/10/2026, riservata ai nuovi clienti sottoscrittori di SelfyConto, Conto Mediolanum o Conto Professional che richiederanno entro il 06/11/2026 la costituzione di un deposito a tempo della durata di 6 mesi e accrediteranno lo stipendio almeno 7 giorni prima della scadenza del deposito. Tasso annuo lordo. Importo minimo vincolabile: 100 euro; importo massimo complessivo: 500.000 euro per ciascun cliente sul primo conto aperto nel periodo promozionale. Per i clienti con contratto Grandi Patrimoni il massimale complessivo è pari a 1.000.000 di euro. Per dettagli, condizioni di accesso all’offerta, condizioni economiche e contrattuali, consultare il Documento Promozioni e i Fogli Informativi disponibili su bancamediolanum.it.