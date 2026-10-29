Interessi al 4% per 6 mesi con Banca Mediolanum: la promo sta per scadere

SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Per i nuovi clienti che aprono il conto entro il 30 ottobre 2026, infatti, c’è la possibilità di sfruttare Mediolanum Time Deposit, il conto deposito che, in caso di accredito dello stipendio, permette di ottenere interessi al 4% per i primi 6 mesi, con possibilità di svincolare il denaro senza la perdita degli interessi maturati. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo e in grado di garantire l’accesso a un servizio bancario molto vantaggioso.
Le caratteristiche del conto corrente
Il conto proposto presenta tutto quello che serve ai risparmiatori, garantendo un accesso completo a un servizio bancario ricco di funzionalità e in grado di soddisfare appieno tutte le necessità degli utenti.
SelfyConto presenta le seguenti caratteristiche:
- canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per il primo anno o a tempo indeterminato per i clienti Under 30
- carta di debito con canone di 10 euro all’anno che viene azzerato per il primo anno
- prelievi gratuiti in area euro
- bonifici senza commissioni, sia ordinari che istantanei
- carta di credito con canone di 20 euro all’anno che viene azzerato per il primo anno
- accesso al conto trading per investire
- Mediolanum Time Deposit con interessi al 4% per 6 mesi (tasso annuo lordo) in caso di accredito dello stipendio; il conto deposito permette di svincolare il denaro depositato senza la perdita degli interessi maturati
La promozione con il conto deposito con tasso al 4% è valida per i nuovi clienti che apriranno il conto tramite una procedura online entro il prossimo 30 ottobre 2026. Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto, completando poi una breve procedura online.