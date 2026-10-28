Conto Credem, canone zero e Buono Amazon da 200€ in regalo per i nuovi clienti

Il Conto Credem Link è la soluzione giusta per poter accedere a un nuovo conto online a canone zero in grado di offrire tanti vantaggi, oltre alla possibilità di poter contare sempre sul supporto in filiale, se necessario. In via promozionale, per chi sceglie Credem, è possibile ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo.

Per accedere alla promo è sufficiente inserire, al momento dell’apertura, il codice promozionale PROMOLINK e poi accreditare lo stipendio oppure sottoscrivere un Piano di Accumulo in fondi comuni, con versamento di almeno 50 euro al mese. Per sfruttare la promozione basta visitare il sito ufficiale di Credem, a cui è possibile accedere tramite il link qui di sotto.

Le caratteristiche del conto Credem

Il Conto Credem Link può contare sulle seguenti caratteristiche:

canone zero, senza requisiti da rispettare

carta di debito a canone zero scegliendo la Credemcard su circuito Bancomat oppure con canone zero per il primo anno (poi 1,5 euro al mese) scegliendo la Credemcard Internazionale Mastercard

prelievo gratis dagli sportelli Credem

bonifici con commissione di 0,5 euro

possibilità di richiedere la carta di credito con canone azzerabile

conto deposito con interessi al 4% (tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio o la pensione

(tasso annuo lordo) per i primi per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio o la pensione Buono Amazon da 200 euro con il codice PROMOLINK; è necessario accreditare lo stipendio oppure sottoscrivere un Piano di Accumulo in fondi comuni, con versamento di almeno 50 euro al mese

Si tratta, quindi, di un conto completo e ricco di vantaggi che aggiunge la possibilità di poter contare sul supporto in filiale in caso di necessità, sfruttando la rete di filiali Credem. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto. L’offerta sarà disponibile entro il prossimo 30 novembre per tutti i nuovi clienti.