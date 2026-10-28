 Conto Credem, canone zero e Buono Amazon da 200€ in regalo per i nuovi clienti
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Conto Credem, canone zero e Buono Amazon da 200€ in regalo per i nuovi clienti

Con Credem è possibile aprire un conto corrente a canone zero e ottenere anche un Buono Amazon da 200 euro in regalo: ecco la promo.
Conto Credem, canone zero e Buono Amazon da 200€ in regalo per i nuovi clienti
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Con Credem è possibile aprire un conto corrente a canone zero e ottenere anche un Buono Amazon da 200 euro in regalo: ecco la promo.
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Il Conto Credem Link è la soluzione giusta per poter accedere a un nuovo conto online a canone zero in grado di offrire tanti vantaggi, oltre alla possibilità di poter contare sempre sul supporto in filiale, se necessario. In via promozionale, per chi sceglie Credem, è possibile ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo.

Per accedere alla promo è sufficiente inserire, al momento dell’apertura, il codice promozionale PROMOLINK e poi accreditare lo stipendio oppure sottoscrivere un Piano di Accumulo in fondi comuni, con versamento di almeno 50 euro al mese. Per sfruttare la promozione basta visitare il sito ufficiale di Credem, a cui è possibile accedere tramite il link qui di sotto.

Accedi qui alla promo di Credem

credem

Le caratteristiche del conto Credem

Il Conto Credem Link può contare sulle seguenti caratteristiche:

  • canone zero, senza requisiti da rispettare
  • carta di debito a canone zero scegliendo la Credemcard su circuito Bancomat oppure con canone zero per il primo anno (poi 1,5 euro al mese) scegliendo la Credemcard Internazionale Mastercard
  • prelievo gratis dagli sportelli Credem
  • bonifici con commissione di 0,5 euro
  • possibilità di richiedere la carta di credito con canone azzerabile
  • conto deposito con interessi al 4% (tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio o la pensione
  • Buono Amazon da 200 euro con il codice PROMOLINK; è necessario accreditare lo stipendio oppure sottoscrivere un Piano di Accumulo in fondi comuni, con versamento di almeno 50 euro al mese

Si tratta, quindi, di un conto completo e ricco di vantaggi che aggiunge la possibilità di poter contare sul supporto in filiale in caso di necessità, sfruttando la rete di filiali Credem. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto. L’offerta sarà disponibile entro il prossimo 30 novembre per tutti i nuovi clienti.

Accedi qui alla promo di Credem

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
28 ott 2026
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