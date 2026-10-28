Conto, carte, operazioni canone zero con ING e 12 mesi al 4%

ING è la scelta perfetta per chi cerca un conto a canone zero con carte (di debito e di credito) e operazioni bancarie senza spese. Inoltre, se apri oggi il nuovo Conto Arancio e Conto Deposito Arancio, sui risparmi vincolati per 12 mesi, ottieni il 4% di interesse annuo lordo. Un vantaggio incredibile, ma limitato, che terminerà tra pochi giorni. Sfrutta adesso la promozione.

Aprendo subito il Conto Corrente Arancio e selezionando poi anche Conto Arancio (il conto deposito) entro il 2 novembre 2026 rientri tra i beneficiari di questa iniziativa bancaria. Attivandoli entro il 30 novembre 2026, effettuando un primo bonifico su entrambi i conti, conto corrente e conto deposito, attivi anche la promozione e ottieni il 4% di interesse annuo lordo sulle somme depositate. Completi tutto accreditando lo stipendio di almeno 1000 euro o ricevendo un bonifico di almeno 1000 euro sul conto corrente.

Questi sono i tre passaggi necessari per ottenere questa incredibile offerta e quindi rendere il conto a canone zero. Potrai gestire tutto tramite il tuo smartphone grazie all’incredibile app multi-device che semplifica ogni cosa, rendendola smart e senza la necessità di recarti in filiale. Basta il tuo dispositivo per accedere a tutte le funzionalità e a tutti i servizi di questa banca.

Conto a canone zero: il massimo senza costi

Con ING hai un vero e proprio conto corrente a canone zero con il quale puoi fare tutto senza costi. Sfrutta adesso la promozione. Alla fine, perché pagare per qualcosa che puoi ottenere gratuitamente? Scopri cosa include il tuo nuovo spazio per la gestione delle finanze.

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