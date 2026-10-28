 Conto, carte, operazioni canone zero con ING e 12 mesi al 4%
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Conto, carte, operazioni canone zero con ING e 12 mesi al 4%

Con ING hai la possibilità di aprire un conto corrente a canone zero senza spese per carte e operazioni oltre al 4% per 12 mesi sui risparmi.
Conto, carte, operazioni canone zero con ING e 12 mesi al 4%
Fintech Conti
Con ING hai la possibilità di aprire un conto corrente a canone zero senza spese per carte e operazioni oltre al 4% per 12 mesi sui risparmi.
Canva
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

ING è la scelta perfetta per chi cerca un conto a canone zero con carte (di debito e di credito) e operazioni bancarie senza spese. Inoltre, se apri oggi il nuovo Conto Arancio e Conto Deposito Arancio, sui risparmi vincolati per 12 mesi, ottieni il 4% di interesse annuo lordo. Un vantaggio incredibile, ma limitato, che terminerà tra pochi giorni. Sfrutta adesso la promozione.

Scegli ING adesso

Aprendo subito il Conto Corrente Arancio e selezionando poi anche Conto Arancio (il conto deposito) entro il 2 novembre 2026 rientri tra i beneficiari di questa iniziativa bancaria. Attivandoli entro il 30 novembre 2026, effettuando un primo bonifico su entrambi i conti, conto corrente e conto deposito, attivi anche la promozione e ottieni il 4% di interesse annuo lordo sulle somme depositate. Completi tutto accreditando lo stipendio di almeno 1000 euro o ricevendo un bonifico di almeno 1000 euro sul conto corrente.

Questi sono i tre passaggi necessari per ottenere questa incredibile offerta e quindi rendere il conto a canone zero. Potrai gestire tutto tramite il tuo smartphone grazie all’incredibile app multi-device che semplifica ogni cosa, rendendola smart e senza la necessità di recarti in filiale. Basta il tuo dispositivo per accedere a tutte le funzionalità e a tutti i servizi di questa banca.

Conto a canone zero: il massimo senza costi

Con ING hai un vero e proprio conto corrente a canone zero con il quale puoi fare tutto senza costi. Sfrutta adesso la promozione. Alla fine, perché pagare per qualcosa che puoi ottenere gratuitamente? Scopri cosa include il tuo nuovo spazio per la gestione delle finanze.

Scegli ING adesso
  1. Carta di debito e di credito a canone zero
  2. Prelievi gratis in Italia e in Europa
  3. Bonifici ordinari e istantanei gratuiti
  4. Bollettini, CBILL, pagoPA e F24 a costo zero
  5. 4% annuo lordo per 12 mesi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Conto Credem, canone zero e Buono Amazon da 200€ in regalo per i nuovi clienti

Conto Credem, canone zero e Buono Amazon da 200€ in regalo per i nuovi clienti
Conto deposito al 4% con SelfyConto: la promo scade il 30 ottobre 

Conto deposito al 4% con SelfyConto: la promo scade il 30 ottobre 
Crédit Agricole: apri il conto a canone gratuito, per te fino a 650€ in buoni Amazon

Crédit Agricole: apri il conto a canone gratuito, per te fino a 650€ in buoni Amazon
SelfyConto con interessi al 4%, ultimi giorni per la promo di Banca Mediolanum

SelfyConto con interessi al 4%, ultimi giorni per la promo di Banca Mediolanum
Conto Credem, canone zero e Buono Amazon da 200€ in regalo per i nuovi clienti

Conto Credem, canone zero e Buono Amazon da 200€ in regalo per i nuovi clienti
Conto deposito al 4% con SelfyConto: la promo scade il 30 ottobre 

Conto deposito al 4% con SelfyConto: la promo scade il 30 ottobre 
Crédit Agricole: apri il conto a canone gratuito, per te fino a 650€ in buoni Amazon

Crédit Agricole: apri il conto a canone gratuito, per te fino a 650€ in buoni Amazon
SelfyConto con interessi al 4%, ultimi giorni per la promo di Banca Mediolanum

SelfyConto con interessi al 4%, ultimi giorni per la promo di Banca Mediolanum
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
28 ott 2026
Link copiato negli appunti